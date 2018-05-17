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Posted 17 мая 2018, 06:49

Published 17 мая 2018, 06:49

Modified 29 мая 2023, 09:45

Updated 29 мая 2023, 09:45

Публикуем афишу «Ночи музеев» в Красноярске

17 мая 2018, 06:49

19 мая в России пройдет акция «Ночь музеев», в которой традиционно поучаствует и Красноярск. В нашем городе до позднего вечера будут работать сразу несколько культурных площадок, каждая из которых готовит свою программу.

Так, в Литературном музее посетители сами станут музейщиками. Им дадут четыре часа на то, чтобы сделать свою выставку и представить её публике. Помогать в ее составлении будут сотрудники музея. Если все пройдет удачно, выставка останется в музее. Музейная ночь здесь начнется в 17:00. Подробности вечера можно узнать здесь.

В краеведческом музее посетители смогут побывать в фондохранилищах и познакомиться с коллекциями археологии, нумизматики, изобразительного искусства, русской этнографии и народного быта. Во время музейной ночи пришедшим даже разрешат раскрасить любимые экспонаты. Начало мероприятия в 19:00, на экскурсии по хранилищам нужно записаться заранее по телефонам 227-92-04 или 227-05-80.

В музее-усадьбе Сурикова посетители узнают, как вела хозяйство мать художника — там устроят театрализованную интерактивную экскурсию. В этот вечер для пришедших будет играть фолк-группа «Кэдди пахнет деревьями». Подробнее о музейной ночи в усадьбе можно узнать здесь

В музейном центре «Площадь Мира» музейная ночь будет посвящена теме «Что диктует горизонт». Здание музея, вокруг которого появился таинственный «лес лесов», а внутри «заурчали дрели», и окажется в центре внимания ночи. Подробности смотрите здесь

#Культура#Новости
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