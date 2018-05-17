Публикуем афишу «Ночи музеев» в Красноярске

Так, в Литературном музее посетители сами станут музейщиками. Им дадут четыре часа на то, чтобы сделать свою выставку и представить её публике. Помогать в ее составлении будут сотрудники музея. Если все пройдет удачно, выставка останется в музее. Музейная ночь здесь начнется в 17:00. Подробности вечера можно узнать здесь.