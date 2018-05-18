Несостоявшийся губернатор края Михаил Котюков возглавил новое министерство

В это кресло пророчили врио губернатора края Александра Усса, но в состав правительства он не вошел. Зато там есть еще один красноярец — бывший председатель правительства края Александр Новак. Он остался на должности министра энергетики, потеряв приставку «и.о.», которую получил после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев отправил правительство в отставку 7 мая 2018 года.