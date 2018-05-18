Несостоявшийся губернатор края Михаил Котюков возглавил новое министерство

Posted 18 мая 2018, 11:27
Published 18 мая 2018, 11:27
Modified 29 мая 2023, 09:45
Updated 29 мая 2023, 09:45
Стал известен список нового состава правительства РФ. Среди имен — Михаил Котюков, который почти стал губернатором Красноярского края. Теперь он возглавил новое министерство науки и высшего образования.
В это кресло пророчили врио губернатора края Александра Усса, но в состав правительства он не вошел. Зато там есть еще один красноярец — бывший председатель правительства края Александр Новак. Он остался на должности министра энергетики, потеряв приставку «и.о.», которую получил после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев отправил правительство в отставку 7 мая 2018 года.
При этом в списке нет имени Льва Кузнецова, бывшего губернатора Красноярского края и министра по делам Северного Кавказа. Его должность занял Сергей Чеботарев.