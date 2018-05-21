ФК «Енисей» в Премьер-лиге: прогнозы и риски после исторического матча

фото: ФК Енисей

В ночь с воскресенья на понедельник в Дагестане прошел второй стыковой матч между красноярским футбольным клубом «Енисей» и махачкалинским «Анжи». Футболисты «Енисея» проиграли «Анжи» со счетом 3:4, но по результатам двух игр попали в Российскую премьер-лигу — впервые за свою 80-летнюю историю. В следующем сезоне наша команда будет играть уже с ЦСКА, «Спартаком», «Зенитом» и другими звездными командами. Футбольный обозреватель Роман Блестов оценивает риски красноярских футболистов в новом статусе.

Находящийся на реконструкции «Центральный стадион» к середине лета, когда начнется новый сезон РФПЛ, вряд ли сможет радушно принять красноярскую команду и ее болельщиков. Судя по текущему состоянию, реконструкция закончится в лучшем случае к зиме (если ничего не загорится). Резервных стадионов в городе для игр красноярской команды в премьер-лиге нет — ни один из ныне работающих не подходит под нормы вместимости для матчей РФПЛ: не менее 10 тысяч мест.

В лучшем случае команде придется проводить домашние матчи в ближайших городах, где стадионы имеют нужную сертификацию — это либо Томск, либо Новосибирск. Сможет ли команда показывать хорошие результаты, играя домашние матчи вне дома, вопрос риторический.

Бюджет

Сумма взноса для участия команды в РФПЛ достаточно велика, и это далеко не единственная статья расходов. Команде необходимо будет усилить состав, расширить тренерский и административный штат — первый в высшей лиге сезон потребует колоссальных финансовых затрат, которые, к тому же, вряд ли окупятся.

Как показывает практика, очень малая доля команд, врывающаяся в премьер-лигу из ФНЛ остается в ней надолго. К примеру, хабаровский СКА с разгромом вылетел после первого же сезона.

Готов ли федеральный и региональный бизнес вкладываться в развитие футбольного «Енисея», пока абсолютно неясно.

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