Национальный парк Везувий в Италии могут реконструировать по проекту красноярских учёных

Ученые Сибирского федерального университета разработали проект реконструкции национального парка Везувий в Италии, об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Проект у научного коллектива СФУ заказала Везувианская академия этноисторических традиций. Как сообщается, цель реконструкции парка — популяризировать это место и сделать его более доступным и привлекательным для жителей и туристов.



В СФУ отмечают, что работа над проектом шла несколько месяцев как в дистанционном формате, так и непосредственно в парке. На первом этапе работы красноярские ученые собрали обширную базу данных, включая информацию о расположении и протяжённости туристических троп, флоре, ландшафте и экосистемах парка, а также сведения по этноисторическим традициям юга Италии. Кроме того, специалисты провели анализ историко-архитектурной ценности застройки, планировки и благоустройства территории, градостроительных, технических и других свойств зданий, расположенных в непосредственной близости от вулкана.

«Застройка городов вблизи вулкана стеснённая, отсутствуют места для массового отдыха горожан. Исходя из этого, мы пришли к выводу, что необходима интеграция парка и его городского окружения. Это предполагает согласование строительства парка с общими планами развития сети культурно-бытовых учреждений города, учёт расположенных вблизи объектов обслуживания массового отдыха населения, транспортных коммуникаций», — отметила руководитель проекта, старший преподаватель кафедры проектирования зданий и экспертизы недвижимости ИСИ Людмила Макарова.

Команда СФУ предложила зонировать пространство и разделить парк Везувий на несколько участков, чтобы обеспечить контроль потоков посетителей. Зонирование предусматривает рекреационные площадки, точки проведения массовых мероприятий и зоны для занятия спортом.

Проект содержит и образовательный блок — эту роль возьмут на себя небольшие выставочные павильоны с информацией по истории и культуре Италии. По мнению проектировщиков, они могут быть выделены в особую культурно-просветительную зону или свободно размещаться по территории парка.