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Posted 22 мая 2018, 10:40

Published 22 мая 2018, 10:40

Modified 29 мая 2023, 09:45

Updated 29 мая 2023, 09:45

Национальный парк Везувий в Италии могут реконструировать по проекту красноярских учёных

22 мая 2018, 10:40

Ученые Сибирского федерального университета разработали проект реконструкции национального парка Везувий в Италии, об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Проект у научного коллектива СФУ заказала Везувианская академия этноисторических традиций. Как сообщается, цель реконструкции парка — популяризировать это место и сделать его более доступным и привлекательным для жителей и туристов. 

В СФУ отмечают, что работа над проектом шла несколько месяцев как в дистанционном формате, так и непосредственно в парке. На первом этапе работы красноярские ученые собрали обширную базу данных, включая информацию о расположении и протяжённости туристических троп, флоре, ландшафте и экосистемах парка, а также сведения по этноисторическим традициям юга Италии. Кроме того, специалисты провели анализ историко-архитектурной ценности застройки, планировки и благоустройства территории, градостроительных, технических и других свойств зданий, расположенных в непосредственной близости от вулкана.

«Застройка городов вблизи вулкана стеснённая, отсутствуют места для массового отдыха горожан. Исходя из этого, мы пришли к выводу, что необходима интеграция парка и его городского окружения. Это предполагает согласование строительства парка с общими планами развития сети культурно-бытовых учреждений города, учёт расположенных вблизи объектов обслуживания массового отдыха населения, транспортных коммуникаций», — отметила руководитель проекта, старший преподаватель кафедры проектирования зданий и экспертизы недвижимости ИСИ Людмила Макарова.

Команда СФУ предложила зонировать пространство и разделить парк Везувий на несколько участков, чтобы обеспечить контроль потоков посетителей. Зонирование предусматривает рекреационные площадки, точки проведения массовых мероприятий и зоны для занятия спортом. 

Проект содержит и образовательный блок — эту роль возьмут на себя небольшие выставочные павильоны с информацией по истории и культуре Италии. По мнению проектировщиков, они могут быть выделены в особую культурно-просветительную зону или свободно размещаться по территории парка.

Отдельное внимание в проекте уделили транспорту. Сейчас к кратеру вулкана можно подняться только пешком — фуникулёр и подъёмник были уничтожены ещё во время извержения и землетрясения в начале прошлого века. В качестве альтернативы ученые предложили капсульный общественный транспорт SkyTran, который будет передвигаться за счёт солнечных панелей. 

Проект уже презентован итальянской стороне. В дирекции парка работу ученых оценили. Сейчас реализация проекта зависит от того, насколько успешно пройдут согласования между различными муниципалитетами, на территории которых расположен парк, и российскими структурами.

Фото: пресс-служба СФУ

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