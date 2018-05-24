Хан Соло в СибГУ: мир «Звездных Войн» с точки зрения красноярских ученых

Posted 24 мая 2018, 11:08
Published 24 мая 2018, 11:08
Modified 29 мая 2023, 09:17
Updated 29 мая 2023, 09:17
Сегодня в прокат вышел фильм «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» — история о начале карьеры легендарного контрабандиста и его верного напарника Чубакки. По этому случаю специалисты по космосу и звездам из СибГУ им. М.Ф. Решетнева рассмотрели фантастический мир знаменитой космической саги с точки зрения науки.
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Увы, в нашей реальности пилот сделать бы этого не смог. Пока. «Для полета к звездам придется искать альтернативные источники для путешествий. Как пример — кротовые норы, или червоточины», — рассказывает директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков. Их существование не доказано, однако в физике ничто не противоречит их существованию. С помощью кротовых нор можно перемещаться по Вселенной как по туннелю. С ними пространство преобразуется, словно сложенный лист бумаги, когда две равноудаленные от центра точки при сгибе соприкасаются друг с другом. Примерно так работает гиперпространство в «Звездных войнах».
Аспирант кафедры технической физики научно-образовательного центра «Институт космических исследований и высоких технологий» (НОЦ «ИКИВТ») Дмитрий Зуев утверждает, что путешествия сопряжены с некоторыми трудностями: «Основная проблема — это сильное радиационное излучение внутри самой червоточины и возможные контакты с экзотическими формами материи. Но прежде чем мы столкнемся с этими проблемами, требуется научиться создавать стабильные червоточины, которые не закроются при прохождении корабля сквозь них».
Еще один вопрос — где найти такие червоточины? «Возможно, черные дыры и есть кротовые норы. Пока это только предположение, не подкрепленное доказательствами. Требуется длительное время для изучения черных дыр, чтобы сделать аргументированные выводы», — говорит Дмитрий Зуев.
Еще один способ сверхбыстрых перемещений — это «пузырь Алькубьерре» [Мигель Алькубьерре Мойя — мексиканский физик-теоретик — прим. ред.]. Он предложил создавать вокруг космического корабля «пузырь» из пространства, тем самым изменяя его. «Космический корабль может двигаться, сжимая пространство перед собой и расширяя его позади, что позволяет ему фактически перемещаться с любой скоростью, в том числе быстрее света. Такую технологию вы могли видеть в «Стар Треке» — тот самый варп-двигатель», — рассказывает Дмитрий Зуев.
Уже сейчас в NASA группа исследователей под руководством Гарольда Вайта проводят эксперименты с сильными электромагнитными полями. Их цель — выяснить, можно ли создать такой пузырь в пространстве. Расчеты показали, что для сверхсветового перелета необходимо количество энергии, эквивалентное массе Юпитера. Пока для нас это невозможно.
Еще одно из возможных решений быстрого перемещения во Вселенной — путешествие на световом луче. «Пока это только теория, но, я считаю, она имеет перспективы. Это поездка «верхом на фотоне». Мы знаем, что он нематериален, пока не движется, но становится материальным в потоке. А раз он физически существует, можно что-то к нему прицепить. Если создать, к примеру, камеру, такую же маленькую, как и фотон, можно было бы её пустить в световом луче и перемещать ее со скоростью 300 тысяч км/с (скорость света). Но такая технология вряд ли появится при нашей жизни», — полагает профессор кафедры летательных аппаратов Института космической техники (ИКТ) СибГУ Вадим Кольга.
Для межзвездных путешествий существующие космические корабли не подходят. Основная проблема заключается в двигателях малой мощности. «Для межзвездных полетов нужны принципиально иные механизмы. Нужен двигатель, который будет развивать скорость в половину скорости света (то есть примерно 150 тысяч км/с). В фильме «Пассажиры», например, звездолет летел именно так. Дело в том, что, если мы будем лететь 300 тысяч км/с, космические частицы будут прошивать звездолет именно с этой скоростью. А защититься от частиц, мчащихся 150 тысяч км/с, реально», — говорит Сергей Веселков.
В ведении космических боев одна из самых больших проблем — остановка и фиксация корабля для прицела в сторону противника. «Дело в том, что в космосе нельзя «зависнуть» на одном месте — разве что зафиксировать свое местоположение около крупного объекта, например, планеты. Однако снова набрать скорость для дальнейшего движения будет уже сложнее, ведь для этого нужно огромное количество энергии, а значит, и топлива», — рассуждает Вадим Кольга.