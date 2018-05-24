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Posted 24 мая 2018, 11:08

Published 24 мая 2018, 11:08

Modified 29 мая 2023, 09:17

Updated 29 мая 2023, 09:17

Хан Соло в СибГУ: мир «Звездных Войн» с точки зрения красноярских ученых

24 мая 2018, 11:08

Сегодня в прокат вышел фильм «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» — история о начале карьеры легендарного контрабандиста и его верного напарника Чубакки. По этому случаю специалисты по космосу и звездам из СибГУ им. М.Ф. Решетнева рассмотрели фантастический мир знаменитой космической саги с точки зрения науки.

Эпизод 1

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Увы, в нашей реальности пилот сделать бы этого не смог. Пока. «Для полета к звездам придется искать альтернативные источники для путешествий. Как пример — кротовые норы, или червоточины», — рассказывает директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков. Их существование не доказано, однако в физике ничто не противоречит их существованию. С помощью кротовых нор можно перемещаться по Вселенной как по туннелю. С ними пространство преобразуется, словно сложенный лист бумаги, когда две равноудаленные от центра точки при сгибе соприкасаются друг с другом. Примерно так работает гиперпространство в «Звездных войнах».


Аспирант кафедры технической физики научно-образовательного центра «Институт космических исследований и высоких технологий» (НОЦ «ИКИВТ») Дмитрий Зуев утверждает, что путешествия сопряжены с некоторыми трудностями: «Основная проблема — это сильное радиационное излучение внутри самой червоточины и возможные контакты с экзотическими формами материи. Но прежде чем мы столкнемся с этими проблемами, требуется научиться создавать стабильные червоточины, которые не закроются при прохождении корабля сквозь них».


Еще один вопрос — где найти такие червоточины? «Возможно, черные дыры и есть кротовые норы. Пока это только предположение, не подкрепленное доказательствами. Требуется длительное время для изучения черных дыр, чтобы сделать аргументированные выводы», — говорит Дмитрий Зуев. 

Эпизод 2


Еще один способ сверхбыстрых перемещений — это «пузырь Алькубьерре» [Мигель Алькубьерре Мойя — мексиканский физик-теоретик — прим. ред.]. Он предложил создавать вокруг космического корабля «пузырь» из пространства, тем самым изменяя его. «Космический корабль может двигаться, сжимая пространство перед собой и расширяя его позади, что позволяет ему фактически перемещаться с любой скоростью, в том числе быстрее света. Такую технологию вы могли видеть в «Стар Треке» — тот самый варп-двигатель», — рассказывает Дмитрий Зуев.

Уже сейчас в NASA группа исследователей под руководством Гарольда Вайта проводят эксперименты с сильными электромагнитными полями. Их цель — выяснить, можно ли создать такой пузырь в пространстве. Расчеты показали, что для сверхсветового перелета необходимо количество энергии, эквивалентное массе Юпитера. Пока для нас это невозможно.


Еще одно из возможных решений быстрого перемещения во Вселенной — путешествие на световом луче. «Пока это только теория, но, я считаю, она имеет перспективы. Это поездка «верхом на фотоне». Мы знаем, что он нематериален, пока не движется, но становится материальным в потоке. А раз он физически существует, можно что-то к нему прицепить. Если создать, к примеру, камеру, такую же маленькую, как и фотон, можно было бы её пустить в световом луче и перемещать ее со скоростью 300 тысяч км/с (скорость света). Но такая технология вряд ли появится при нашей жизни», — полагает профессор кафедры летательных аппаратов Института космической техники (ИКТ) СибГУ Вадим Кольга.  


Для межзвездных путешествий существующие космические корабли не подходят. Основная проблема заключается в двигателях малой мощности. «Для межзвездных полетов нужны принципиально иные механизмы. Нужен двигатель, который будет развивать скорость в половину скорости света (то есть примерно 150 тысяч км/с). В фильме «Пассажиры», например, звездолет летел именно так. Дело в том, что, если мы будем лететь 300 тысяч км/с, космические частицы будут прошивать звездолет именно с этой скоростью. А защититься от частиц, мчащихся 150 тысяч км/с, реально», — говорит Сергей Веселков. 

Эпизод 3


В ведении космических боев одна из самых больших проблем — остановка и фиксация корабля для прицела в сторону противника. «Дело в том, что в космосе нельзя «зависнуть» на одном месте — разве что зафиксировать свое местоположение около крупного объекта, например, планеты. Однако снова набрать скорость для дальнейшего движения будет уже сложнее, ведь для этого нужно огромное количество энергии, а значит, и топлива», — рассуждает Вадим Кольга.

Вспомним оружие во франшизе. В основном оно лазерное, и поэтому не дает отдачи. Лазерный луч должен быть в диаметре довольно большим, уверен Кольга: «На земных ракетах стоит защита от небольших космических объектов весом до 3 граммов (это пыль и разные мелкие обломки астероидов). Ведь даже одна маленькая дырочка в обшивке корабля может привести к гибели всего экипажа! А на кораблях джедаев и ситхов должна быть более сильная защита — хотя бы от частиц весом до 5 граммов. Чтобы её пробить, нужен большой, мощный лазер». Торпеды, используемые на большинстве кораблей, кроме лазерного оружия, должны давать большую отдачу, и звездолет по инерции будет лететь назад, пока снова не зафиксируется, для чего нужно затратить много энергии. 


«Формы кораблей тоже вызывают вопросы. Многим из них не нужны крылья, ведь они не летают в пространстве, где есть атмосфера, а стартуют с материнского корабля прямо из космоса. В этом плане форма «Тысячелетнего сокола» наиболее удачна», — рассуждает Вадим Кольга.

Ученые СибГУ им. М.Ф. Решетнева уверены, что межзвездные полеты реальны. В том числе и по кротовым норам. Всё это — вопрос времени. Может быть, лет через 300 мы будем устраивать пикники с какой-нибудь другой цивилизацией. Надеемся, воевать мы не будем.

оригинал текста — в группе университета ВК.

#Истории#Наука
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