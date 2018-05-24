Хан Соло в СибГУ: мир «Звездных Войн» с точки зрения красноярских ученых



Еще один вопрос — где найти такие червоточины? «Возможно, черные дыры и есть кротовые норы. Пока это только предположение, не подкрепленное доказательствами. Требуется длительное время для изучения черных дыр, чтобы сделать аргументированные выводы», — говорит Дмитрий Зуев.



Еще один способ сверхбыстрых перемещений — это «пузырь Алькубьерре» [Мигель Алькубьерре Мойя — мексиканский физик-теоретик — прим. ред.]. Он предложил создавать вокруг космического корабля «пузырь» из пространства, тем самым изменяя его. «Космический корабль может двигаться, сжимая пространство перед собой и расширяя его позади, что позволяет ему фактически перемещаться с любой скоростью, в том числе быстрее света. Такую технологию вы могли видеть в «Стар Треке» — тот самый варп-двигатель», — рассказывает Дмитрий Зуев.

Уже сейчас в NASA группа исследователей под руководством Гарольда Вайта проводят эксперименты с сильными электромагнитными полями. Их цель — выяснить, можно ли создать такой пузырь в пространстве. Расчеты показали, что для сверхсветового перелета необходимо количество энергии, эквивалентное массе Юпитера. Пока для нас это невозможно.