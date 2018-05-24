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Posted 24 мая 2018, 01:00

Published 24 мая 2018, 01:00

Modified 29 мая 2023, 09:17

Updated 29 мая 2023, 09:17

Конструктивный подход: почему переплата за мобильную связь должна остаться в прошлом

24 мая 2018, 01:00

Пакетный тариф уступает место новым продуктам. Вместо ограничений, выраженных в минутах, гигабайтах и СМС, клиенты получают возможность самостоятельно регулировать объем услуг в зависимости от своих потребностей. Как платить только за то, чем пользуешься, расскажем на примере компании Tele2.

Что общего у индивидуального тарифа с конструктором?

Конструктор — это набор стандартных деталей, из которых можно собрать множество разных моделей и даже свой собственный мир. Все детали многофункциональны — из одного и того же набора может получиться дом, клумба или попугай. В каждой следующей конструкции деталь заиграет по-новому, а ее функции будут отвечать потребностям созидателя.

Именно процесс создания собственного уникального продукта, каждая часть которого функционально оправдана, объединяет конструктор и персональный тариф. Мобильный оператор удовлетворяет потребности своих клиентов и предлагает возможность сформировать тариф под себя.



Нужен ли мне «конструктор»?

Да, если вы не хотите переплачивать за связь. Стоимость готового пакета минут, СМС и интернет-трафика фиксирована. Но не каждому в эпоху мессенджеров и бесплатных звонков нужны предлагаемые пакеты СМС, минут и даже трафика. Как правило, подход к пакетному тарифу простой — чем выше цена, тем больше минут, СМС и интернета доступно. А если нужно много минут и немножко интернета? Или наоборот? Итог очевиден — остатки тарифа «сгорят», а деньги со счета уйдут безвозвратно.



Что говорят люди?

Возможность сформировать индивидуальный тариф появилась не так давно и только набирает популярность. По мнению экспертов, будущее за персонализацией. Мобильный оператор Tele2 сделал первый шаг навстречу растущим потребностям абонентов больше года назад — услуга «Перенос остатков» показала клиентам, что неиспользованные минуты и остатки гигабайтов вполне можно сохранить и «перенести» на следующий месяц. А запущенный в октябре прошлого года обмен минут на гигабайты стал новым шагом на пути к созданию своего личного тарифа. Кстати, по данным на март, клиенты оператора «наменяли» 9 петабайт. Это шесть миллионов фильмов в хорошем качестве, на минуточку.



На чём экономим?

Не на своей потребности в общении. Это самое важное. Тариф-конструктор позволяет подобрать такие объемы минут и мобильного интернета, какие нужны пользователю. Это главное отличие от стандартного «пакета», в котором объемы фиксированы. К тому же можно сэкономить на дополнительных услугах. Например, тарифы Tele2 по умолчанию включают в себя безлимитные мессенджеры (WhatsApp, Viber) и соцсети (Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники»). Это значит, что выбранный пакет интернета не будет потрачен на онлайн-общение. Заодно и минуты сэкономит — проще написать, так ведь?




Нужно куда-то идти, чтобы настроить?

Справиться с тарифом самостоятельно вам поможет приложение «Мой Tele2». Нужно просто выбрать один из базовых тарифов — «Мой разговор», «Мой онлайн» или «Мой онлайн+», нажать кнопку «Настроить тариф» и простым перемещением ползунка выбрать нужное количество минут и гигабайтов.

Можно проследить, как меняется абонентская плата в зависимости от выбранных параметров. Максимально доступное количество гигабайтов — 30, а минут разговора — 1000.


1 Гб — это много?

Это до 10000 сообщений в мессенджерах, до 5 часов в соцсетях, до 10 часов на любых сайтах, до 6 часов музыки онлайн или 1 час видео в высоком качестве.


Куда денутся не потраченные минуты и гигабайты интернета?

Никуда. Все неиспользованные за месяц минуты, Гб и СМС автоматически переносятся на следующий, главное — вовремя внести деньги на счет. Если Гб закончились раньше, чем вы думали, — без паники, можно обменять неизрасходованные минуты на интернет-трафик. Курс обмена: 1 минута — 10,24 Мб.


Что, если интернет-трафика не хватило?

Проще всего — обменять неиспользованные минуты на гигабайты интернета, об этом мы уже писали. Еще можно подключить до пяти разовых пакетов — по 500 мегабайт за 50 рублей каждый. Если совсем не хватает, есть услуга «Добавить трафик». Ну а если проблема стала системной и повторяется из месяца в месяц, достаточно просто еще раз подвинуть ползунок в приложении, увеличив включенный в плату пакет интернета.


А что с интернетом в путешествии по России?

В поездках по России вы не почувствуете разницы. Интернет будет расходоваться из пакета вашего тарифа и по цене домашнего региона. Общение в соцсетях и мессенджерах не тарифицируется, так же, как и дома. Исключение — только Крым и Севастополь, но и там можно сэкономить, подключив специальную услугу.


Хочу к Tele2, но со своим номером. Так можно?

Да, если баланс счёта положительный, а номер оформлен на вас и не заблокирован. Достаточно оформить заявку на сайте, выбрав нужный салон для получения SIM-карты. Или прийти в офис Tele2 с паспортом, тогда сотрудники сделают всё за вас.


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