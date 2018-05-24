Конструктивный подход: почему переплата за мобильную связь должна остаться в прошлом

Пакетный тариф уступает место новым продуктам. Вместо ограничений, выраженных в минутах, гигабайтах и СМС, клиенты получают возможность самостоятельно регулировать объем услуг в зависимости от своих потребностей. Как платить только за то, чем пользуешься, расскажем на примере компании Tele2.

Что общего у индивидуального тарифа с конструктором?

Конструктор — это набор стандартных деталей, из которых можно собрать множество разных моделей и даже свой собственный мир. Все детали многофункциональны — из одного и того же набора может получиться дом, клумба или попугай. В каждой следующей конструкции деталь заиграет по-новому, а ее функции будут отвечать потребностям созидателя.

Именно процесс создания собственного уникального продукта, каждая часть которого функционально оправдана, объединяет конструктор и персональный тариф. Мобильный оператор удовлетворяет потребности своих клиентов и предлагает возможность сформировать тариф под себя.







Нужен ли мне «конструктор»?

Да, если вы не хотите переплачивать за связь. Стоимость готового пакета минут, СМС и интернет-трафика фиксирована. Но не каждому в эпоху мессенджеров и бесплатных звонков нужны предлагаемые пакеты СМС, минут и даже трафика. Как правило, подход к пакетному тарифу простой — чем выше цена, тем больше минут, СМС и интернета доступно. А если нужно много минут и немножко интернета? Или наоборот? Итог очевиден — остатки тарифа «сгорят», а деньги со счета уйдут безвозвратно.