Бизнес-центр «Сириус» Кангуна купил бывший совладелец завода «Бирюса»

С какой конкретно целью Павел Городов приобрел бизнес-центр «Сириус», источники «ПМ» ответить затруднились. Один из них предположил, что, скорее всего, площади центра продолжат сдавать в аренду, и не исключил, что в будущем там может открыться ресторан. Оперативно связаться с Павлом Городовым не удалось.