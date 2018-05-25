Бизнес-центр «Сириус» Кангуна купил бывший совладелец завода «Бирюса»

Posted 25 мая 2018, 05:59
Published 25 мая 2018, 05:59
Modified 29 мая 2023, 09:45
Updated 29 мая 2023, 09:45
Победителем аукциона по продаже бизнес-центра «Сириус» группы компаний «Крепость» стал красноярский бизнесмен Павел Городов. Об этом «ПМ» сообщил источник, знакомый с результатами торгов, и подтвердил один из участников рынка недвижимости. Городов ранее был председателем совета директоров завода холодильников «Бирюса», также его связывают с комплексом ресторанов «Красноярск» на Театральной площади.
Бизнес-центр «Сириус» был продан вчера на торгах за 425 миллионов рублей. По данным «Коммерсанта», на торги заявились три участника: два физических и одно юридическое лицо. Торги проходили по голландской методике — на понижение начальной цены.
Имя победителя при этом не называлось. Организатор торгов, Российский аукционный дом (РАД), в комментариях в СМИ упомянул лишь, что это «крупный красноярский бизнесмен». Как сообщили «ПМ» два источника, этим бизнесменом был Павел Городов.
Городов, по данным СМИ, в 2000-х был председателем совета директоров и соучредителем красноярского завода холодильников «Бирюса». Сейчас, по информации сервиса «Контур.Фокус», Городов является учредителем ООО «Русское радио — Красноярск», «Красноярской вещательной компании», фирмы «Весь мир», занимающейся ресторанами и доставкой еды, а также строительной и брокерской компаний.
Источник «ПМ» на рынке недвижимости также связывает Городова с комплексом ресторанов «Красноярск» на Театральной площади (улица Урицкого, 94). Связь бизнесмена с комплексом действительно можно проследить по открытым источникам. Например, ООО «Весь мир» значится в контактной информации на сайте комплекса «Красноярск». Указанный в «Контур.Фокусе» номер телефона «Всего мира» совпадает с номером бухгалтерии комплекса. Наконец, домен Krasrest.ru ресторанного комплекса, по данным сайта Whois, зарегистрирован на ООО «Весь мир».
С какой конкретно целью Павел Городов приобрел бизнес-центр «Сириус», источники «ПМ» ответить затруднились. Один из них предположил, что, скорее всего, площади центра продолжат сдавать в аренду, и не исключил, что в будущем там может открыться ресторан. Оперативно связаться с Павлом Городовым не удалось.