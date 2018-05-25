Милая пенсионерка открыла музей истории Николаевки. Там есть пуговица 1832 года!

Posted 25 мая 2018, 08:24
Published 25 мая 2018, 08:24
Modified 29 мая 2023, 09:45
Updated 29 мая 2023, 09:45
Красноярка Галина Козлова открыла музей истории красноярской Николаевки. Старинные вещи женщине в основном дарят местные жители. Однако некоторые вещи хозяйке музея все же приходится покупать, откладывая деньги с небольшой пенсии.
Галина Петровна рассказала «Проспекту Мира», что ее увлечение историей Николаевки началось после выхода на пенсию. Женщина всю жизнь работала почтальоном, она признается, что пока разносила почту, не замечала красоты старинного района. Выйдя на пенсию, Галина Петровна оценила местные пейзажи и начала активно фотографировать Николаевку. В 2012 году ее работы даже выставлялись в красноярском музейном центре. По словам женщины, посетители хвалили ее снимки, и эти отклики сподвигли ее на создание музея.
С 2013 года Галина Петровна начала собирать экспонаты для музея, чем занимается и по сей день. Все началось в ее благоустроенной квартире на Тотмина, куда они приносила старинные вещи и складывала на полки. Затем женщина перенесла часть коллекции в небольшой флигель, находящийся во дворе дома ее сына в Николаевке.
В музее Галины Петровны можно встретить фотографии старинного района, старинные чайники, шкатулки, оконные наличники, игрушки, утюги, почтовые ящики, корзинки, чемоданы, колесо от ручной телеги, кофемолку 1920 года. В коллекции музея есть даже пуговица 1832 года, найденная под половицей одного из домов в Николаевке.
«Любимые экспонаты — это те, которые достались тяжело. Например, накидушка с коклюшечными кружевами, ее продали мне родственники умершей женщины. Билет на стадион 1944 года, нашла его в своем сарае между брусьев. Это билет на стадион "Динамо". Страница №2 из школьный тетради 1894 года. В антикварном магазине мне подарили квитанцию 1890 года, которая сопровождала груз. У меня также есть рельс 1884 года от узколейки. С такой железной дороги и начиналось строительство Транссибирской магистрали», — рассказала Галина Петровна.
Галина Петровна посетовала, что посетителей в музее бывает немного, но свое дело бросать не собирается и хочет передать его внучке.
«Руки у меня не опускаются, я понимаю: вот сегодня это не надо. Пройдет время, вдруг хватятся? Город хватится, хватятся люди. Хоть какой-то след от Николаевки останется».
Вход в музей стоит 100 рублей, на эти деньги Галина Петровна устроит экскурсию по Николаевке и по музею, расскажет о старинных вещах, как их использовали и не только. Музей располагается по адресу ул. Бограда, 168.
Галина Козлова является автором книги «Николаевская слобода», которую можно почитать в краевой библиотеке.
Сейчас строители сносят часть домов в Николаевке, чтобы на их месте возвести шестиполосную магистраль в створе улицы Волочаевской. Галина Петровна уточнила, что дом ее сына и приставленный к нему музей не попали под снос.