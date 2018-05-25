Милая пенсионерка открыла музей истории Николаевки. Там есть пуговица 1832 года!

Галина Петровна рассказала «Проспекту Мира», что ее увлечение историей Николаевки началось после выхода на пенсию. Женщина всю жизнь работала почтальоном, она признается, что пока разносила почту, не замечала красоты старинного района. Выйдя на пенсию, Галина Петровна оценила местные пейзажи и начала активно фотографировать Николаевку. В 2012 году ее работы даже выставлялись в красноярском музейном центре. По словам женщины, посетители хвалили ее снимки, и эти отклики сподвигли ее на создание музея.