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Posted 30 мая 2018, 04:38

Published 30 мая 2018, 04:38

Modified 29 мая 2023, 09:45

Updated 29 мая 2023, 09:45

Врио Усс и библиотекарь: единороссы выбрали кандидатов на пост губернатора

30 мая 2018, 04:38

«Единая Россия» выбрала двух претендентов на участие в выборах губернатора Красноярского края. Ими стали врио губернатора края Александр Усс и библиотекарь, секретарь шарыповского отделения партии в деревне Скрипачи Вера Наумова.

Заседание регионального политсовета ЕР прошло накануне. 

Александр Усс / Фото: «Проспект Мира»


Вера Наумова / Фото: официальный сайт партии «Единая Россия»

Следующий этап для претендентов — тайное голосование, на котором примут окончательное решение. Его проведут 16 июня. До оглашения результатов Усс и Наумова должны провести встречи с населением. 

  • Выборы губернатора Красноярского края пройдут 9 сентября 2018 года. В случае победы на праймериз Усс будет баллотироваться в губернаторы во второй раз — в кампании 2002 года он уступил Александру Хлопонину.
#Политика#Новости
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