Врио Усс и библиотекарь: единороссы выбрали кандидатов на пост губернатора

Posted 30 мая 2018, 04:38
Published 30 мая 2018, 04:38
Modified 29 мая 2023, 09:45
Updated 29 мая 2023, 09:45
«Единая Россия» выбрала двух претендентов на участие в выборах губернатора Красноярского края. Ими стали врио губернатора края Александр Усс и библиотекарь, секретарь шарыповского отделения партии в деревне Скрипачи Вера Наумова.
Заседание регионального политсовета ЕР прошло накануне.
Следующий этап для претендентов — тайное голосование, на котором примут окончательное решение. Его проведут 16 июня. До оглашения результатов Усс и Наумова должны провести встречи с населением.