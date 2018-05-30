Врио Усс и библиотекарь: единороссы выбрали кандидатов на пост губернатора

«Единая Россия» выбрала двух претендентов на участие в выборах губернатора Красноярского края. Ими стали врио губернатора края Александр Усс и библиотекарь, секретарь шарыповского отделения партии в деревне Скрипачи Вера Наумова.

Заседание регионального политсовета ЕР прошло накануне.

Александр Усс / Фото: «Проспект Мира»





Вера Наумова / Фото: официальный сайт партии «Единая Россия»

Следующий этап для претендентов — тайное голосование, на котором примут окончательное решение. Его проведут 16 июня. До оглашения результатов Усс и Наумова должны провести встречи с населением.