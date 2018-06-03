В Красноярском крае ожидаются грозы и ливни с градом

Главное управление МЧС составило памятку для жителей: при сильном ветре по возможности лучше не выходить из дома. Если вы все же оказались на улице, то следует держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и ненадежных металлических конструкций. Не нужно стоять под балконами, при ухудшении видимости на дороге водителям не стоит превышать скорость, парковать авто рекомендуется в гаражах и на закрытых стоянках. Во время грозы нужно отключить все электроприборы, окна и балконы в помещении необходимо закрыть.