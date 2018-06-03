В Красноярском крае ожидаются грозы и ливни с градом

Posted 3 июня 2018, 08:11
Published 3 июня 2018, 08:11
Modified 29 мая 2023, 09:44
Updated 29 мая 2023, 09:44
В ночь на 4 июня в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе управления МЧС со ссылкой на синоптиков.
На сайте красноярского Гидрометцентра указано, что ночью 4 июня в самом Красноярске прогнозируются кратковременный дождь и гроза. Ночью ожидается ветер в 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +10,+12°.
При этом днем в понедельник в Красноярске осадков не ожидается. Скорость ветра в дневное время составит 3-8 м/с, возможны порывы до 14 м/c. Днем обещают +19,+21°.
Главное управление МЧС составило памятку для жителей: при сильном ветре по возможности лучше не выходить из дома. Если вы все же оказались на улице, то следует держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и ненадежных металлических конструкций. Не нужно стоять под балконами, при ухудшении видимости на дороге водителям не стоит превышать скорость, парковать авто рекомендуется в гаражах и на закрытых стоянках. Во время грозы нужно отключить все электроприборы, окна и балконы в помещении необходимо закрыть.
«При усилении ветра собственникам частных домовладений и садово-дачных участков следует обратить особое внимание на надежность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра, — предупреждают спасатели. — Возьмите под особый контроль детей, не оставляйте без внимания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Размывы дорог и мокрое дорожное полотно могут вызвать рост ДТП и автомобильные пробки. Возможно нарушение транспортного движения в городах со слабой ливневой канализацией».