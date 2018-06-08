Красноярка отсудила у интернет-магазина почти 60 тысяч за исправный телевизор

Posted 8 июня 2018, 06:48
Published 8 июня 2018, 06:48
Modified 29 мая 2023, 09:44
Updated 29 мая 2023, 09:44
Жительница Советского района отсудила у интернет-магазина 58,1 тыс. рублей за исправный телевизор, об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.
Женщина купила в интернет-магазине компании «Мир вашей техники» телевизор Sony KDL 40 WD 653 и заплатила за него 34,4 тыс. рублей. Вскоре при просмотре телевизора во всех четырех углах экрана образовались затемнения. Женщина отправила претензию продавцу и потребовала расторгнуть договор купли-продажи. В свою очередь, учредитель компании заявил, что женщина должна предоставить документальные доказательства наличия дефекта.
Женщина подала иск по защите прав потребителя, и суд назначил товароведческую экспертизу. Эксперты выявили те самые недостатки, но сочли их спецификой работы телевизора.
«В представленной модели телевизора была применена такая технология подсветки экрана (LCD-матрицы), реализация которой в телевизорах бюджетного сегмента не позволяла создавать панели с совершенно ровным, без затемнений, фоном. В телевизоре присутствовало затемнение на угловых участках матрицы, оно было отчетливо заметно на белом фоне статического изображения, на фоне динамического изображения — практически незаметно. Недостаток в виде неравномерности подсветки являлся спецификой работы LCD-панелей такого типа, но производитель не считал его дефектом или гарантийным случаем», — пояснили в суде.
Установив, что магазин не нарушил прав женщины, а телевизор был качественным, Советский районный суд отказал ей в удовлетворении иска.
Женщина обжаловала это решение. Проверив материалы дела, краевой суд не согласился с выводами суда первой инстанции о том, что магазин не нарушил закон о защите прав потребителей.
«Краевой суд указал, что договор купли-продажи был заключен дистанционным способом, так как потребитель заказал товар через интернет-сайт продавца и до получения телевизора не имел возможности его осмотреть и ознакомиться лично с его техническими особенностями. При этом при дистанционной торговле установлена такая гарантия соблюдения прав потребителя, как право потребителя на отказ от товара в любое время до его получения, а также после получения — в течение 7 дней, без объяснения причин. А в случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена продавцом в письменной форме в момент его доставки, потребитель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента передачи товара».
Продавец не предоставил женщине информацию о порядке и сроках возврата товара, поэтому женщина имела право отказаться от телевизора в течение трех месяцев вне зависимости от его качества.
Краевой суд постановил расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с предпринимателя стоимость телевизора, а еще тысячу рублей компенсации морального вреда за нарушение прав потребителя, 17,7 тыс. рублей штрафа за невыполнение требований потребителя в добровольном порядке и пять тысяч рублей на юридические расходы. Вместе с тем суд обязал женщину вернуть телевизор компании.