Красноярка отсудила у интернет-магазина почти 60 тысяч за исправный телевизор

Краевой суд постановил расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с предпринимателя стоимость телевизора, а еще тысячу рублей компенсации морального вреда за нарушение прав потребителя, 17,7 тыс. рублей штрафа за невыполнение требований потребителя в добровольном порядке и пять тысяч рублей на юридические расходы. Вместе с тем суд обязал женщину вернуть телевизор компании.