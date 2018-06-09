«Красноярск в Жмеринку превращается»: в фейсбуке раскритиковали проект благоустройства «Царь-рыбы»

Posted 9 июня 2018, 11:34
Published 9 июня 2018, 11:34
Modified 29 мая 2023, 09:44
Updated 29 мая 2023, 09:44
В фейсбуке раскритиковали проект благоустройства смотровой площадки «Царь-рыба», которая находится возле села Овсянка. Пост с критикой опубликовал на своей станице вице-спикер краевого заксобрания Алексей Клешко.
«Вот смотрю на это "творчество", и грусть, и ярость. Грусть — от вкусов "дорожников" и их подмастерьев. Ярость — от того, что знаковое для всех красноярцев место можно вот так изуродовать. Кто видел эти "проекты"?» — написал Клешко.
В комментариях под этим постом развернулась дискуссия, участниками которой стали общественники, депутаты и архитекторы. Так, архитектор Борис Шаталов написал, что перед благоустройством сначала следовало провести архитектурный конкурс:
«А почему бы архитектурный конкурс сначала не провести? Гласно, с профессиональным и общественным жюри. А то Красноярск уже в Жмеринку превращается. Всё оградки обсуждаем».
Критиковали, в частности, и пресс-секретаря краевого управления дорог (КрУДор) Александра Маркова — он опубликовал в сеть рендеры проекта благоустройства. Именно КрУДор занимается благоустройством смотровой площадки.
«Убейте срочно эту стыдобу. И извинитесь с пояснениями. Будет лучше», — написал медиадеятель Владимир Перекотий.
Некоторые, правда, встали на сторону Маркова и написали, что объектом должен заниматься минкульт, а вместо этого его отдали дорожникам.
«У меня лично Маркову претензий нет, — сказал красноярец Станислав Яковлев. — Считаю, что другие люди должны отвечать за этот объект. То, что килотонны негатива именно Маркову посчастливилось получить — ошибка. Все мы, как красноярцы, переживаем за любимые памятные места, куда с гордостью возим туристов, друзей и гостей города».
Сам Александр Марков ответил «Проспекту Мира», что это не окончательный вариант проекта.
«Сложность ситуации заключается в том, что на благоустройство этой смотровой площадке не выделено ни копейки денег. Благоустройство будет делаться в счет средств, которые выделяются на содержание региональных дорог, — рассказал Марков. — Мы в обязательном порядке должны сделать освещение, нормальный круглогодичный туалет для всех слоев населения, в том числе инвалидов, и павильон для торговых точек. А арки, архитектурные формы и так далее — это уже все будет зависеть от многих других факторов».