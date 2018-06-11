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Posted 11 июня 2018, 10:30

Published 11 июня 2018, 10:30

Modified 29 мая 2023, 09:44

Updated 29 мая 2023, 09:44

Резидентка «Comedy Woman» из Красноярска Надежда Сысоева испугала подписчиков худобой

11 июня 2018, 10:30

Девушка выложила в своем аккаунте в Инстаграм фото где она идет в сторону моря, и попросила подписчиков подсчитать прыжки до воды. Вместо этого, пользователи соцсети начали обсуждать излишнюю, на их взгляд худобу Сысоевой оставив следующие комментарии:

«Ну я тоже обратила внимания на худобу-на анорексию похоже», - написала yulia.bazileva007_
«Наденька, какая вы худенькая. Так и хочется вас накормить блинами со сметанной», - заметил elseitaridi
«Вы наверно пока допрыгаети рассыпитись. Уж больно худа», - позлорадствовал keti19820804


Нашлись и пользователи выступившие в защиту Нади

«Ребят вы чееегоо!? Здоровая она. Конечно, привыкли видеть вокруг себя жирных, вот вам и кажется, что все худые больные...», - возмутилась angelina_romannovna

Сама Сысоева ответила на обвинения в анорексии новым фото и заявлением «Ребят, да не болею я ничем! Я, в отличии от некоторых. Просто. Подготовилась. К лету 


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