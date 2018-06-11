Резидентка «Comedy Woman» из Красноярска Надежда Сысоева испугала подписчиков худобой

Девушка выложила в своем аккаунте в Инстаграм фото где она идет в сторону моря, и попросила подписчиков подсчитать прыжки до воды. Вместо этого, пользователи соцсети начали обсуждать излишнюю, на их взгляд худобу Сысоевой оставив следующие комментарии:

«Ну я тоже обратила внимания на худобу-на анорексию похоже», - написала yulia.bazileva007_

«Наденька, какая вы худенькая. Так и хочется вас накормить блинами со сметанной», - заметил elseitaridi

«Вы наверно пока допрыгаети рассыпитись. Уж больно худа», - позлорадствовал keti19820804