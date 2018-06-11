В Красноярске подрались водитель «Нивы» и водитель взятого на прокат ретро «Кадиллака»

Драка произошла на улице Мичурина, видеозапись очевидцев появилась в паблике «ЧП-Красноярск». Как утверждают свидетели происшествия, инициатором схватки стал водитель «Кадиллака», но судя по видео лучшей боевой подготовкой обладал владелец отечественного автомобиля.