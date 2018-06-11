В Красноярске подрались водитель «Нивы» и водитель взятого на прокат ретро «Кадиллака»

Posted 11 июня 2018, 04:33
Published 11 июня 2018, 04:33
Modified 29 мая 2023, 09:44
Updated 29 мая 2023, 09:44
Драка произошла на улице Мичурина, видеозапись очевидцев появилась в паблике «ЧП-Красноярск». Как утверждают свидетели происшествия, инициатором схватки стал водитель «Кадиллака», но судя по видео лучшей боевой подготовкой обладал владелец отечественного автомобиля.
«Из этого «Кадиллака» синего вышел такой лютый тип, пошел на «Ниву» и получил», —утверждает автор видео.
Так же комментаторы «ЧП-Красноярск», отмечают, что ретро «Кадиллак» был взят на прокат.
Видеозаписью поделилась на своей странице в ФБ депутат Законодательного собрания края Елена Пензина, по ее словам, за рулем «Кадиллака» находился помощник депутата ЗС Ивана Серебрякова.
«Каков поп, таков приход... помощник патриота Серебрякова устроил драку на дороге. В белой майке», - написала Пензина.