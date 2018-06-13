Инспекторы оштрафовали водителя за катание полуголых девушек по городу

Развлечение девушек попало на видеорегистратор машины, который ехал позади. Затем это видео опубликовали в группе «ЧП Красноярск», и в комментариях девушек стали критиковать. Комментаторы назвали их «больными на голову» и предложили вручить им «премию Дарвина».