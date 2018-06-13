Инспекторы оштрафовали водителя за катание полуголых девушек по городу

Posted 13 июня 2018, 08:01
Published 13 июня 2018, 08:01
Modified 29 мая 2023, 09:44
Updated 29 мая 2023, 09:44
Сотрудники управления ГИБДД нашли водителя автомобиля Daewoo Nexia, который катал полуголых девушек по городу в День России. Красноярки вылезли из окон движущегося авто и ездили так по правобережью Красноярска.
Развлечение девушек попало на видеорегистратор машины, который ехал позади. Затем это видео опубликовали в группе «ЧП Красноярск», и в комментариях девушек стали критиковать. Комментаторы назвали их «больными на голову» и предложили вручить им «премию Дарвина».
Сегодня в управлении ГИБДД сообщили, что нашли водителя — им оказался 21-летний парень. Ему выписали штраф в размере тысячи рублей, девушек наказывать не стали.