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Posted 15 июня 2018, 10:27

Published 15 июня 2018, 10:27

Modified 29 мая 2023, 09:44

Updated 29 мая 2023, 09:44

«Я неудобный человек для власти»: участница митинга «Он нам не царь» рассказала о своем уголовном деле

15 июня 2018, 10:27

Красноярская общественница Наталия Подоляк поговорила с «Проспектом Мира» об уголовном деле, которое завели на нее после несанкционированного митинга «Он нам не царь»  женщину обвиняют в применении насилия в отношении полицейского. 

Наталия заявила нам, что её не ознакомили с материалами дела, а само уголовное преследование она связывает с предстоящими выборами в горсовет. 

  • Митинг «Он нам не царь», который проходил 5 мая в разных городах России, в Красноярске перерос в массовые гуляния — участники шли по центру города и скандировали протестные лозунги. Между митингующими и полицейскими произошло несколько стычек и конфликтов, закончилось всё массовыми задержаниями. 
  • В полиции города и края в день митинга задержания не комментировали, а на сайте МВД России только вечером опубликовали небольшой пресс-релиз под названием «Сотрудники полиции обеспечили правопорядок на общественно-политических мероприятиях». В нем сказано, что «полицейские предприняли все необходимые меры для обеспечения правопорядка» на протестных акциях, а также перечислено количество участников акций в городах. Данных о задержаниях в этом тексте не было. 
  • По данным красноярского штаба Навального, всего было задержано около 45-60 человек, правозащитный проект «ОВД-Инфо» приводит данные о 45 задержанных.
  • Многих отпустили через несколько часов, но некоторые пожаловались на угрозы и давление со стороны полицейских. 

Наталию обвинили в применении «насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти». В тексте постановления сообщается, что общественница ударила полицейского ногой в область голени и причинила ему «физическую боль», когда тот исполнял «свои должностные обязанности». Наталия пояснила нам, что она задела ногу полицейского, пытаясь подойти к подростку, потерявшему сознание во время задержаний.

«Меня задержали при попытке оказать помощь парню, которому стало плохо. Он потерял сознание, но его тащили. В одной руке у меня был телефон, в другой — собака. Я закричала, что надо помочь парню, но меня никто не слышал. Тогда я задела ногой полицейского, чтобы привлечь внимание. В этот момент другой человек в штатском снимал меня на камеру и закричал: “Она напала на сотрудника правоохранительных органов. Хватайте ее скорее”».

Как заявляла ранее Наталия, человеком в штатском оказался сотрудником полиции, который в итоге и обвинил ее в нападении на коллегу. Сама же общественница связывает свое уголовное дело с предстоящими выборами в городской совет депутатов. 

«7-го числа я и "Объединение независимых кандидатов" засветили картинку о том, что мы планируем выдвинуться в горсовет. И вдруг 8-го числа на меня заводится уголовное дело, причем узнала я об этом спустя пять дней. Я позвонила следователю и спросила: "Что вам не дало позвонить мне в день, когда на меня завели дело?" Следователь мне ответила: "Я вам звонила, вы не взяли трубку". Я не скажу, что я опасный кандидат, но понимаю, что меня не пустят в горсовет. Я неудобный человек для власти, я слишком много в своей деятельности вытаскиваю неприятного, касающегося власти. Если система решит меня посадить, я ничего не смогу с этим сделать. С властью очень сложно бороться, но других вариантов нет»

На общественницу завели дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ, максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. В пресс-службе управления Следственного комитета комментировать ситуацию не стали и попросили отправить запрос. 

Наталия Подоляк как общественница и эколог-активист проводит собственные проверки и сообщает о нарушениях. Она рассказывает о загрязнениях окружающей среды, уличая в этом различные компании, и привлекает к этому природоохранную прокуратуру, выступает против «непродуманной» застройки, например, Студгородка и дендрария, критикуя работы подрядчиков и заказчиков (властей) на различных объектах. Сейчас Наталия является участником оппозиционного «Объединения независимых кандидатов», которые объединились для совместного участия в выборах депутатов в горсовет. В этот блок входят представители штаба Алексея Навального в Красноярске, Либертарианской Партии России и другие организации и активисты. 

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