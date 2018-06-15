«Я неудобный человек для власти»: участница митинга «Он нам не царь» рассказала о своем уголовном деле

Наталия Подоляк как общественница и эколог-активист проводит собственные проверки и сообщает о нарушениях. Она рассказывает о загрязнениях окружающей среды, уличая в этом различные компании, и привлекает к этому природоохранную прокуратуру, выступает против «непродуманной» застройки, например, Студгородка и дендрария, критикуя работы подрядчиков и заказчиков (властей) на различных объектах. Сейчас Наталия является участником оппозиционного «Объединения независимых кандидатов», которые объединились для совместного участия в выборах депутатов в горсовет. В этот блок входят представители штаба Алексея Навального в Красноярске, Либертарианской Партии России и другие организации и активисты.