Гриль–бар «Жаровня»: неплохо, но сколько можно!

Похоже, нет для красноярца слаще пищи, чем бургер и стейк за 300 рублей. Поверим в эту теорию, так как другого объяснения, почему в городе при явной перенасыщенности рынка открываются всё новые и новые гриль-бары и бургерные, нет. Вот и на Мира, 25, вместо усопшего бара «Галки» внезапно открылось не кафе морской кухни и не пирожковая, а именно стейкошная. Ну что ж, придется идти, хотя букв для описания таких заведений осталось в обрез.

Если набрать в 2ГИС «гриль-бар», карта покрывается такой оспенной сыпью, что мысль о виновности жаровен в «черном небе» перестает казаться таким уж бредом. Но рестораторам всё мало — вот и очередная стейкошная. Причем новые хозяева оставили помещение «Галок» почти без изменений, разве что стало слегка деревянней и посреди стойки взгромоздилась многоголовая махина пивных кранов.