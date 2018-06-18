Гриль–бар «Жаровня»: неплохо, но сколько можно!

Posted 17 июня 2018, 23:00
Published 17 июня 2018, 23:00
Modified 29 мая 2023, 09:15
Updated 29 мая 2023, 09:15
Похоже, нет для красноярца слаще пищи, чем бургер и стейк за 300 рублей. Поверим в эту теорию, так как другого объяснения, почему в городе при явной перенасыщенности рынка открываются всё новые и новые гриль-бары и бургерные, нет. Вот и на Мира, 25, вместо усопшего бара «Галки» внезапно открылось не кафе морской кухни и не пирожковая, а именно стейкошная. Ну что ж, придется идти, хотя букв для описания таких заведений осталось в обрез.
Если набрать в 2ГИС «гриль-бар», карта покрывается такой оспенной сыпью, что мысль о виновности жаровен в «черном небе» перестает казаться таким уж бредом. Но рестораторам всё мало — вот и очередная стейкошная. Причем новые хозяева оставили помещение «Галок» почти без изменений, разве что стало слегка деревянней и посреди стойки взгромоздилась многоголовая махина пивных кранов.
Место позиционирует себя как бар гриля и пива, и затачивает меню в соответствующую сторону. Много пивных закусок, от банальных гренок и луковых колец (150 рублей) до относительно изысканных крыльев в тайском соусе (по 260). Меню, кстати, для гриль-бара довольно обширное: здесь и салаты (от 80 рублей) и колбаски (от 240), и даже три вида супа — пельмени домашние (120 рублей), суп дня (120 рублей) и окрошка (90 рублей). Но центральное место занимают разное мясо от курятины до говядины на гриле. Дешевле всего, естественно, стейки из курицы (160 рублей) дороже всего из говядины (380 рублей), остальное занимает промежуточное положение.
Основной напиток, понятно, пиво с завода «Кригель», по 150 рублей кружка. Кстати, по четвергам здесь «мужской день» и за кружку пенного дают еще одну в подарок. Ну а теперь пробуем:
Салат с Ростбифом — 190 рублей
Окрошка — 90 рублей
Стейк «Жаровня» — 360 рублей
Пиво «Кригель. Пшеничное» — 150 рублей
Итого: 790 рублей
Салат недорог, но и невелик, небольшая кучка овощей с четырьмя кусочками прохладной маринованной говядины. Сам ростбиф при этом очень недурен, мягок, в меру маринован и зияет положенной для блюда алой сердцевиной. В ансамбле овощей выделяется стручковая фасоль, которая здесь кажется лишней, в остальном очень прилично, но порция для гриль-бара скудновата. Оценка: 7/10
Предъявлять что-то окрошке за 90 рублей можно лишь в случае явного хамства вроде внезапной свеклы или селедки (и такое случается). Здесь всё по классике: колбаса, огурцы, квас, сметана. Квас, конечно, сладкий, но его кислый сородич уже на грани вымирания. В общем, не восторг, но очень даже съедобно. Оценка 7/10
Приличный комок говяжьей вырезки, подаваемый с четверкой картофельных ломтей и плошкой белого соуса. Говядина, естественно, не мраморная, но с чего ей быть мраморной за 300-то рублей. А вот к прожарке есть вопросы, она неравномерна: с одного краю вроде как заказанный реир, а вот с другого — велдан велданом. Но опять-таки, хочешь выпендриваться с прожаркой — купи рибай. Оценка: 7/10
Общие впечатления: в принципе, всё прилично, но что здесь делать, кроме поглощения пива по четвергам, не совсем понятно. Таких заведений в Красноярске сотни две.