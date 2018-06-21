«Камикадзе малолетние»: на трассе разбились двое парней на мопеде

В новости опубликованы фото с места аварии, если вы очень впечатлительны — лучше не читайте!

Ночью на трассе между Канском и Иланским произошла авария, в которой погибли двое молодых людей на мопеде. Фотографии с места ДТП опубликованы в паблике «ЧП Красноярск».



Сообщается, что мопед столкнулся с автомобилем ВАЗ. По предварительным данным, водитель мопеда двигался без включенных фар. В комментариях один из пользователей написал, что знал погибших мопедистов. По его словам, погибшие парни жили в деревне Ловать в Иланском районе, и одному из них еще не исполнилось 17 лет. Знакомый отметил, что этот подросток скончался по дороге в больницу, а его друг погиб на месте.