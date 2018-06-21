«Камикадзе малолетние»: на трассе разбились двое парней на мопеде

Posted 21 июня 2018, 05:23
Published 21 июня 2018, 05:23
Modified 29 мая 2023, 09:44
Updated 29 мая 2023, 09:44
В новости опубликованы фото с места аварии, если вы очень впечатлительны — лучше не читайте!
Ночью на трассе между Канском и Иланским произошла авария, в которой погибли двое молодых людей на мопеде. Фотографии с места ДТП опубликованы в паблике «ЧП Красноярск».
Сообщается, что мопед столкнулся с автомобилем ВАЗ. По предварительным данным, водитель мопеда двигался без включенных фар. В комментариях один из пользователей написал, что знал погибших мопедистов. По его словам, погибшие парни жили в деревне Ловать в Иланском районе, и одному из них еще не исполнилось 17 лет. Знакомый отметил, что этот подросток скончался по дороге в больницу, а его друг погиб на месте.
Некоторые, судя по фото, предположили, что у мопеда не было фар, а погибшего водителя назвали «малолетним камикадзе». Однако жительница Иланского района опровергла это предположение:
«На этом мопеде были фары, и они работали. Когда я была на выходных у мамы, они так же катались, и я видела, что фары там есть, и горят».
В управлении ГИБДД от комментариев отказались.