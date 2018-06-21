Примирение и память: потомки заключенных и охранников открыли в своем поселке музей сталинского лагеря

В поселке Тугач Саянского района местные жители открыли музей памяти жертвам сталинских репрессий. С 1938 по 1953 годы здесь располагался Тугачинский исправительно-трудовой лагерь, где за все годы содержалось 12 тысяч человек.





Чашки, ложки, черпаки, ушанки и многое другое пролежало на чердаках жителей поселка более 60 лет. На некоторых из них есть фамилии и инициалы. Жители поселка, большая часть которых — потомки тех заключенных, решили увековечить память о своих родных, безвинно сгинувших в лагерях, и открыли музей под открытым небом под названием «Совершенно секретно — Тугачинский КрасЛАГ». До недавнего времени большая часть информации по этому лагерю была закрыта.

Вместе с предметами быта и личными вещами в музее представлены схема самого лагеря, макеты бараков, письма, фотографии и копии личных дел заключенных, карты местности того времени; на территории поселка обозначены места, где в сталинское время находились лагерная больница, дамба, построенная заключенными, конный парк, кладбище, где хоронили умерших, и т.д. Но самое главное — воспоминания детей заключенных. Их записали и продолжают записывать до сих пор.