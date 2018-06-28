На «Столбах» медвежонок стал выходить к туристическим тропам

Сейчас в заповеднике «Столбы» у медведей проходит брачный период. Хищники устраивают «свадьбы», которые попадают в фотоловушки. А оставленные без присмотра медвежата тем временем всё ближе подходят к туристическим тропам.

Сотрудники заповедника рассказали, что в июне фотоловушки засняли медвежью пару. За взрослыми следовал медвежонок, которого мать на время гона пытается отогнать от себя и заняться, наконец, своим спутником.



Без родительской опеки медвежата становятся «самостоятельными» и, как любопытные подростки, часто приходят в туристические районы к людям.

«Такие моменты можно было наблюдать на протяжении всего июня, когда туристы встречали молодого медвежонка на настильной тропе "Книга природы" и на площадке "Лесного театра Михи Тайгиша" в районе кордона Лалетино. Скорее всего, его же неоднократно видели в районе Центральных Столбов».

При этом нельзя забывать, что медведи — хищники, а значит относиться к ним нужно с осторожностью. Не стоит пытаться покормить или сфотографировать медведя. Лучше всего будет незаметно понаблюдать за животным с безопасного расстояния, избегая прямого контакта.

Фото: пресс-служба заповедника «Столбы»