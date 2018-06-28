prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июня 2018, 11:20

Published 28 июня 2018, 11:20

Modified 29 мая 2023, 09:43

Updated 29 мая 2023, 09:43

На «Столбах» медвежонок стал выходить к туристическим тропам

28 июня 2018, 11:20

Сейчас в заповеднике «Столбы» у медведей проходит брачный период. Хищники устраивают «свадьбы», которые попадают в фотоловушки. А оставленные без присмотра медвежата тем временем всё ближе подходят к туристическим тропам.

Сотрудники заповедника рассказали, что в июне фотоловушки засняли медвежью пару. За взрослыми следовал медвежонок, которого мать на время гона пытается отогнать от себя и заняться, наконец, своим спутником.

Без родительской опеки медвежата становятся «самостоятельными» и, как любопытные подростки, часто приходят в туристические районы к людям. 

«Такие моменты можно было наблюдать на протяжении всего июня, когда туристы встречали молодого медвежонка на настильной тропе "Книга природы" и на площадке "Лесного театра Михи Тайгиша" в районе кордона Лалетино. Скорее всего, его же неоднократно видели в районе Центральных Столбов». 

При этом нельзя забывать, что медведи — хищники, а значит относиться к ним нужно с осторожностью. Не стоит пытаться покормить или сфотографировать медведя. Лучше всего будет незаметно понаблюдать за животным с безопасного расстояния, избегая прямого контакта.

Фото: пресс-служба заповедника «Столбы»

#Сергей Ошаров#Природа#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика