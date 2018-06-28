«Отличная среда для вирусов»: специалисты рассказали о риске купания в фонтанах

Posted 28 июня 2018, 03:26
Published 28 июня 2018, 03:26
Modified 29 мая 2023, 09:43
Updated 29 мая 2023, 09:43
В краевом управлении Роспотребнадзора пояснили, почему не стоит купаться в городских фонтанах.
Специалисты отмечают, что запрет на купание действует не только из эстетических соображений. Дело в том, что вода в них не фильтруется и не обновляется, циркулирует в замкнутой системе.
«Вода в фонтанах является отличной средой для распространения вирусных, бактериальных и грибковых инфекций».
Купание в фонтанах, говорят специалисты, может стать причиной возникновения различных инфекционных и паразитарных заболеваний у взрослых и детей.