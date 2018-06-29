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Posted 29 июня 2018, 11:35

Published 29 июня 2018, 11:35

Modified 29 мая 2023, 09:43

Updated 29 мая 2023, 09:43

Прокуратура занялась платным проездом к берегу Маны

29 июня 2018, 11:35

Краевая прокуратура занялась платным проездом к берегу Маны и потребовала проверить его законность.

На прошлой неделе жительница Красноярска пожаловалась в соцсетях на платный проезд к Мане  она была вынуждена заплатить 400 рублей за проезд к берегу. На оплаченной квитанции указано, что она действует сутки, а деньги отданы за уборку территории и туалетов, набор «Турист» и парковку. Однако, по словам девушки, никакой набор им не предоставили, а берег реки был завален мусором. 

Квитанция была выдана ООО УК «Мана». В 2015 году прокуратура после жалоб отдыхающих уже проводила проверку и выяснила — эта же компания, установив пост охраны со шлагбаумом, брала деньги за проезд к реке незаконно. Тогда УК «Мана» оштрафовали на 200 тысяч рублей. 

В этом году по запросу «Проспекта Мира» краевая прокуратура снова начала проверку законности действий УК «Мана». В ответе ведомства указано, что ООО «Дивное место» арендовало у краевого министерства природных ресурсов и экологии участок площадью 1,9 га вблизи Маны под место отдыха: организация получила право размещать на арендуемой ей территории временные постройки и парковки. 

ООО «Дивное место» заключила с УК «Мана» договор возмездного оказания услуг, и УК «Мана» организовала на этом месте платную парковку, а также стала брать деньги за уборку территории, прокат туристического инвентаря и охрану порядка. За все перечисленное компания требовала 400 рублей, что и было написано на квитанции девушки и на информационных стендах в месте отдыха.

Сейчас прокуратура поручила краевому министерству лесного хозяйства (уполномоченный орган) провести проверку всех заключенных договоров. В части 6 статьи 6 Водного кодекса РФ говорится, что к береговой полосе общего пользования должен быть свободный доступ. Если во время проверки выяснится, что доступ был ограничен не законно, то будут приняты меры. 

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