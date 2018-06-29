Прокуратура занялась платным проездом к берегу Маны

На прошлой неделе жительница Красноярска пожаловалась в соцсетях на платный проезд к Мане — она была вынуждена заплатить 400 рублей за проезд к берегу. На оплаченной квитанции указано, что она действует сутки, а деньги отданы за уборку территории и туалетов, набор «Турист» и парковку. Однако, по словам девушки, никакой набор им не предоставили, а берег реки был завален мусором.