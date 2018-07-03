Парень защищал мать от пьяного отчима и получил топором по голове

Posted 3 июля 2018, 11:15
Published 3 июля 2018, 11:15
Modified 29 мая 2023, 09:42
Updated 29 мая 2023, 09:42
Жителя Дзержинского района края подозревают в нападении на пасынка с топором. Об этом сообщает краевое управление Следственного комитета.
Это произошло 1 июля в селе Михайловка. По версии следствия, мужчина стал избивать женщину, с которой проживал. В этот момент 17-летний сын женщины находился рядом и начал заступаться за нее. В ответ отчим взял топор и кинул в парня, причинив ему тем самым тяжелую травму головы.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сейчас он задержан.