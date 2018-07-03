Парень защищал мать от пьяного отчима и получил топором по голове

Это произошло 1 июля в селе Михайловка. По версии следствия, мужчина стал избивать женщину, с которой проживал. В этот момент 17-летний сын женщины находился рядом и начал заступаться за нее. В ответ отчим взял топор и кинул в парня, причинив ему тем самым тяжелую травму головы.