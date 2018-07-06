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Posted 6 июля 2018, 11:37

Published 6 июля 2018, 11:37

Modified 29 мая 2023, 09:42

Updated 29 мая 2023, 09:42

В выдаче «Яндекса» оказался Google-документ «Груз 200 Сирия». В списке два погибших красноярца

6 июля 2018, 11:37

В поисковой выдаче «Яндекса» оказался документ из сервиса Google Docs под названием «Груз 200 Сирия». В нем значатся имена сотен военнослужащих, якобы погибших в Сирии с 2015 по 2018 годы. В этом списке числятся и двое красноярцев.

Кроме имен и города в документе указаны подразделение, позывной, а также место и причина смерти военнослужащего. Например, по графе за 2018 год видно, что половина людей из списка якобы погибла в катастрофе в Хмеймиме. Очевидно, имеется в виду авиакатастрофа, произошедшая в марте: самолет Ан-26 с российскими военными разбился неподалеку от сирийской авиабазы. Другая часть людей из списка очевидно погибла в сирийской провинции Дейр-эз-Зоре, где происходили вооруженные столкновения. 

Двое красноярцев значатся в списке погибших за 2017 год. Один из них — Алексей Вялков, погибший 4 мая. Место и причина смерти в документе не указаны. «Проспект Мира» нашел запись в соцсетях, сделанную в том же году. В ней друг Алексея Вялкова указывал, что тот погиб за пару недель до своего 32-летия. 

«Приехал в закрытом гробу. Хоронили с флагом, оркестром, почетным караулом… и ни слова о подробностях смерти. Быстро погиб, мол, и все тут. Наверное, что-то сказали маме, остальных оставили догадываться. Вариантов немного, в общем-то. С почестями — значит в бою», — писал друг Вялкова. 

Вторым погибшим значится Денис Романов 1981 года рождения. В паблике «Боевое братство Красноярск» сообщается, что он был казаком Крымского казачьего полка атамана Бакланова. В соцсетях указано, что он погиб 27 октября при выполнении боевых задач. «Проспект Мира» написал родным и близким красноярцев с просьбой дать комментарии, однако на момент публикации никто не вышел на связь.

  • Вечером 4 июля российские пользователи обнаружили, что в поисковой выдаче «Яндекса» оказались документы из сервиса Google Docs. С помощью ключевых слов они находили файлы с паролями, корпоративными документами и номерами банковских карт. 
  • По данным «Медузы», ночью 5 июля поиск по Google Docs в «Яндексе» перестал выдавать какие-либо результаты. 
  • Россия ведет военную спецоперацию в Сирии с осени 2015 года. Согласно официальным публикациям Минобороны и заявлениям региональных властей, количество погибших российских военнослужащих составило более 90 человек. 

Фото: Ольгя Вялкова, паблик «Боевое братство Красноярск»

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