В выдаче «Яндекса» оказался Google-документ «Груз 200 Сирия». В списке два погибших красноярца

В поисковой выдаче «Яндекса» оказался документ из сервиса Google Docs под названием «Груз 200 Сирия». В нем значатся имена сотен военнослужащих, якобы погибших в Сирии с 2015 по 2018 годы. В этом списке числятся и двое красноярцев.

Кроме имен и города в документе указаны подразделение, позывной, а также место и причина смерти военнослужащего. Например, по графе за 2018 год видно, что половина людей из списка якобы погибла в катастрофе в Хмеймиме. Очевидно, имеется в виду авиакатастрофа, произошедшая в марте: самолет Ан-26 с российскими военными разбился неподалеку от сирийской авиабазы. Другая часть людей из списка очевидно погибла в сирийской провинции Дейр-эз-Зоре, где происходили вооруженные столкновения.

Двое красноярцев значатся в списке погибших за 2017 год. Один из них — Алексей Вялков, погибший 4 мая. Место и причина смерти в документе не указаны. «Проспект Мира» нашел запись в соцсетях, сделанную в том же году. В ней друг Алексея Вялкова указывал, что тот погиб за пару недель до своего 32-летия.