Красноярка получила титул королевы на конкурсе красоты в Китае

Posted 8 июля 2018, 07:32
Published 8 июля 2018, 07:32
Modified 29 мая 2023, 09:42
Updated 29 мая 2023, 09:42
17-летняя красноярка Алина Михальчук получила корону и титул королевы на конкурсе красоты Глобального Туризма – 2018.
На фото Алина Михальчук в центре.
Конкурс проходил в Китае. В нём участвовали девушки из 30-ти стран мира. Участница из Красноярска получила корону 3-ей вице-мисс. Также юная участница получила специальный приз и титул «Королевы Шёлкового пути». Победительницей конкурса стала девушка из Румынии.
На этом фото Алина Михальчук крайняя слева.