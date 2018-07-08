Красноярка получила титул королевы на конкурсе красоты в Китае

17-летняя красноярка Алина Михальчук получила корону и титул королевы на конкурсе красоты Глобального Туризма – 2018.

На фото Алина Михальчук в центре.

Конкурс проходил в Китае. В нём участвовали девушки из 30-ти стран мира. Участница из Красноярска получила корону 3-ей вице-мисс. Также юная участница получила специальный приз и титул «Королевы Шёлкового пути». Победительницей конкурса стала девушка из Румынии.



На этом фото Алина Михальчук крайняя слева.