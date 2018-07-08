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Posted 8 июля 2018, 07:32

Published 8 июля 2018, 07:32

Modified 29 мая 2023, 09:42

Updated 29 мая 2023, 09:42

Красноярка получила титул королевы на конкурсе красоты в Китае

8 июля 2018, 07:32

17-летняя красноярка Алина Михальчук получила корону и титул королевы на конкурсе красоты Глобального Туризма – 2018.

На фото Алина Михальчук в центре.

Конкурс проходил в Китае. В нём участвовали девушки из 30-ти стран мира. Участница из Красноярска получила корону 3-ей вице-мисс. Также юная участница получила специальный приз и титул «Королевы Шёлкового пути». Победительницей конкурса стала девушка из Румынии.

На этом фото Алина Михальчук крайняя слева.

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