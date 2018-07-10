prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июля 2018, 07:22

Published 10 июля 2018, 07:22

Modified 29 мая 2023, 09:42

Updated 29 мая 2023, 09:42

​Цыганский табор под Сосновоборском переезжает: вынудили местные жители

10 июля 2018, 07:22

Цыганский табор, недавно поселившийся под Сосновоборском, снова переезжает — цыгане разбирают только что построенные дома и ищут новое место для жилья. Члены табора говорят, что их выжили местные жители.

Сюжет о переезде табора снял телеканал «Прима». Житель табора Сергей рассказал журналистам, что к переезду их вынудили жители поселка Терентьево.

«Поймите, хотели поселиться здесь, устроить поселок. Дети, женщины, бабушки, дедушки. Но не дают нам жить спокойно и мирно», — рассказал Сергей.

Цыгане переехали под Сосновоборск из Хакасии — после убийства жителя Усть-Абакана в таборе прошли погромы и цыгане были вынуждены переехать.

«Мы там жили 20 лет — все было дружно, мирно, спокойно. У нас там были дома, вещи, мебель. Хозяйство у нас было — у кого свиньи, у кого бараны, коровы. Молоко доили. Дети наши в школу ходили. Но получился конфликт», — говорит Сергей.

Жительница Терентьево Татьяна отметила, что люди боятся жить рядом с табором:

«Было и воровство, и вскрытие замков. На самом деле боятся. И в городе цыган видели — у одного человека три раза взломали замок на гараже. Все стояло пять лет, ничего не трогали. Совпадение или нет — никто за руку не ловил».

По данным источника «Проспекта Мира» в МВД, на цыган поступало много жалоб, но ни одна из них не подтвердилась, ни одного уголовного дела не было заведено.

При этом не все жители поселка против соседства с табором — например, участок местного жителя Сергея Безручко и табор разделяет только забор.

«Пока без претензий, воровать у меня и нечего. На участках и раньше подворовывали, так что я на них [цыган] сильно и не сваливаю», — рассказал дачник.

Жители табора обещали съехать в скором времени — где они поселятся, пока не известно. В таборе 70 семей, около 200 человек.

#Сергей Ошаров#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика