​Цыганский табор под Сосновоборском переезжает: вынудили местные жители

Posted 10 июля 2018, 07:22
Published 10 июля 2018, 07:22
Modified 29 мая 2023, 09:42
Updated 29 мая 2023, 09:42
Цыганский табор, недавно поселившийся под Сосновоборском, снова переезжает — цыгане разбирают только что построенные дома и ищут новое место для жилья. Члены табора говорят, что их выжили местные жители.
Сюжет о переезде табора снял телеканал «Прима». Житель табора Сергей рассказал журналистам, что к переезду их вынудили жители поселка Терентьево.
«Поймите, хотели поселиться здесь, устроить поселок. Дети, женщины, бабушки, дедушки. Но не дают нам жить спокойно и мирно», — рассказал Сергей.
Цыгане переехали под Сосновоборск из Хакасии — после убийства жителя Усть-Абакана в таборе прошли погромы и цыгане были вынуждены переехать.
«Мы там жили 20 лет — все было дружно, мирно, спокойно. У нас там были дома, вещи, мебель. Хозяйство у нас было — у кого свиньи, у кого бараны, коровы. Молоко доили. Дети наши в школу ходили. Но получился конфликт», — говорит Сергей.
Жительница Терентьево Татьяна отметила, что люди боятся жить рядом с табором:
«Было и воровство, и вскрытие замков. На самом деле боятся. И в городе цыган видели — у одного человека три раза взломали замок на гараже. Все стояло пять лет, ничего не трогали. Совпадение или нет — никто за руку не ловил».
По данным источника «Проспекта Мира» в МВД, на цыган поступало много жалоб, но ни одна из них не подтвердилась, ни одного уголовного дела не было заведено.
При этом не все жители поселка против соседства с табором — например, участок местного жителя Сергея Безручко и табор разделяет только забор.
«Пока без претензий, воровать у меня и нечего. На участках и раньше подворовывали, так что я на них [цыган] сильно и не сваливаю», — рассказал дачник.
Жители табора обещали съехать в скором времени — где они поселятся, пока не известно. В таборе 70 семей, около 200 человек.