На площадке у магазина сделали аллею из унитазов. А внутри них — клумбы 🚽🌹

Posted 11 июля 2018, 10:24
Published 11 июля 2018, 10:24
Modified 29 мая 2023, 09:42
Updated 29 мая 2023, 09:42
Сегодня площадку около магазина по адресу Северное шоссе, 7г украсили разноцветными унитазами, а внутри них поместили клумбы. Фотографии пользователя Максима Деревенского опубликованы в паблике микрорайона Солнечного.
Как уточнил «Проспекту Мира» Максим, между унитазами установили сливные бачки. Парень рассказал, что утром рабочие распаковывали сантехнику и, возможно, она оказалась бракованной, поэтому ей решили найти другое применение. Некоторые жители видели, как в унитазы сажали семена.
А вот два голубых унитаза уже украшают вход — на этом фото выглядывают растения!
Как выяснилось, дизайном территории занималась компания «Группа Компаний Эльф», которая продает сантехническое оборудование и располагается в этом здании. Мы связались с ее представителями, но рассказать подробнее об идее нам не смогли. Также с компанией связывался автор снимков Максим Деревенский, но ему также ничего не сказали.
В комментариях под постом многие стали иронизировать. Например, один из пользователей в шутку предположил, что таким образом решается проблема с общественными туалетами.
Фото: Максим Деревенский