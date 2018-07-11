На площадке у магазина сделали аллею из унитазов. А внутри них — клумбы 🚽🌹

Сегодня площадку около магазина по адресу Северное шоссе, 7г украсили разноцветными унитазами, а внутри них поместили клумбы. Фотографии пользователя Максима Деревенского опубликованы в паблике микрорайона Солнечного.

Как уточнил «Проспекту Мира» Максим, между унитазами установили сливные бачки. Парень рассказал, что утром рабочие распаковывали сантехнику и, возможно, она оказалась бракованной, поэтому ей решили найти другое применение. Некоторые жители видели, как в унитазы сажали семена.