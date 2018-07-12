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Posted 12 июля 2018, 12:09

Published 12 июля 2018, 12:09

Modified 29 мая 2023, 09:15

Updated 29 мая 2023, 09:15

Снова жара: 99 вещей из льна в красноярских магазинах

12 июля 2018, 12:09

После недельной передышки от изнуряющей жары синоптики вновь обещают 30+. И спасением в такую погоду станет одежда из льна, которая за cчет своей гигроскопичности хорошо отводит влагу и не позволяет ткани прилипать к телу, а также снижает вероятность перегрева. А где найти такие вещи в Красноярске, подскажет «Проспект Мира».

При всех своих плюсах вроде легкого ухода и особой прочности у льна есть один, но серьезный минус — он очень легко и сильно мнется, поэтому лучше выбирать вещи из комбинированной ткани, где ко льну добавлен, например, хлопок, тогда вещь будет дольше сохранять приемлемый вид. 

Рубашки

Если вас не миновала участь офисного дресс-кода, то прекрасным выходом в жару станет легкая льняная рубашка. Магазины предлагают как совсем официальные однотонные варианты, так и более неформальные - розовые или в полоску разной ширины. Воротник «Мао» также внесет разнообразие в надоевший повседневный лук.

H&M от 1 190 рублей

Mango 1999 рублей

Pull&Bear 1 999 рублей

Zara 1299 рублей

Топы

Легкий топ с открытыми плечами или на бретелях, украшенный пуговицами, не только выглядит женственно и романтично, но и станет отличным спасением в жаркую погоду. Сочетать его можно как с льняными шортами или брюками в тон, так и с юбками контрастных цветов.

Pull&Bear от 399 рублей

Stradivarius от 799 рублей

Zara от 599 рублей

Платья

Такие платья отлично сочетаются с любой обувью: и с кедами и слипонами, и с сандалиями и балетками, что позволяет сделать образ универсальным, подходящим для офиса днем и для неспешных прогулок вечером. Отличным дополнением к льняному платью станут соломенная шляпка и сумка.

H&M от 2 499 рублей

Pull&Bear от 2 799 рублей

Zara от 999 рублей

H&M от 799 рублей

H&M от 1 699 рублей

Брюки

Простота льна сочетается с любыми фасонами брюк, будь то кюлоты, брюки палаццо или классические «дудочки». Такая ткань отлично держит любую форму и выгодно подчеркивает сложные крой и детали. Достаточно лишь белой футболки или рубашки, и образ будет завершенным. Кстати, сочетание льняных брюк и пиджака из аналогичного материала подойдет для самого строгого дресс-кода.

H&M от 1 269 рублей

H&M от 2 499 рублей

Mango от 1 999 рублей

Pull&Bear от 999 рублей

Zara от 1 199 рублей

Юбка

Мини-юбка с завышенной талией вытягивает силуэт, делает стройнее и позволяет выбрать как облегающий верх, так и укороченный или объемный. 

Bershka 999 рублей

Шорты

Если офисная униформа обошла вас стороной, выбирайте льняные шорты. Многообразие расцветок и моделей позволяют подобрать шорты для любого типа фигуры, например шорты с мелкой вертикальной полоской делают фигуру изящнее, однотонные модели подойдут тем, кто хочет выглядеть выше, а шорты бермуды помогут сделать фигуру визуально стройнее.

H&M от 1 699 рублей

Zara 1 999 рублей

Mango от 2 499 рублей

Pull&Bear от 999 рублей

Stradivarius 1 799 рублей

#Вещи#Гиды
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