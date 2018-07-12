Снова жара: 99 вещей из льна в красноярских магазинах

После недельной передышки от изнуряющей жары синоптики вновь обещают 30+. И спасением в такую погоду станет одежда из льна, которая за cчет своей гигроскопичности хорошо отводит влагу и не позволяет ткани прилипать к телу, а также снижает вероятность перегрева. А где найти такие вещи в Красноярске, подскажет «Проспект Мира».

При всех своих плюсах вроде легкого ухода и особой прочности у льна есть один, но серьезный минус — он очень легко и сильно мнется, поэтому лучше выбирать вещи из комбинированной ткани, где ко льну добавлен, например, хлопок, тогда вещь будет дольше сохранять приемлемый вид.

Рубашки

Если вас не миновала участь офисного дресс-кода, то прекрасным выходом в жару станет легкая льняная рубашка. Магазины предлагают как совсем официальные однотонные варианты, так и более неформальные - розовые или в полоску разной ширины. Воротник «Мао» также внесет разнообразие в надоевший повседневный лук.