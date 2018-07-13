Ночью в Лесосибирске сгорел жилой дом. Очевидцы сообщили, что хозяйка погибла

Posted 13 июля 2018, 04:03
Published 13 июля 2018, 04:03
Modified 29 мая 2023, 09:42
Updated 29 мая 2023, 09:42
Ночью 13 июля в Лесосибирске загорелись надворные постройки дома №123 на улице Лесной. После огонь перекинулся на жилой дом. Очевидцы сообщили, что в доме находилась женщина.
В группе «ЧП Лесосибирск» опубликовали видео горящих строений и добавили, что женщина в доме погибла. Однако в следственном комитете «Проспекту Мира» эту информацию не подтвердили — данных о погибших не поступало.
По данным МЧС, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Для тушения пожара привлекалось 5 единиц техники и 15 человек личного состава.