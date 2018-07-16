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Posted 16 июля 2018, 11:48

Published 16 июля 2018, 11:48

Modified 29 мая 2023, 09:42

Updated 29 мая 2023, 09:42

На Парашютной мужчина [Роскомнадзор] из окна шестого этажа

16 июля 2018, 11:48

Предупреждаем: если вы очень впечатлительны, не смотрите новость! В материале опубликовано фото с места ЧП

Сегодня на правом берегу Красноярска мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже. Об этом «Проспекту Мира» рассказал очевидец, пояснив, что все произошло на Парашютной, 82а.

По словам очевидца, мужчина совершил [Роскомнадзор]*. На вид погибшему около 30-35 лет. 


На фотографиях с места происшествия виден автомобиль дежурной части полиции. 

В пресс-службе городской полиции не прокомментировали информацию о произошедшем и перенаправили к следователям. В пресс-службе управления Следственного комитета пояснили, что пока у них нет сведений о ЧП. 

*Поскольку правила Роскомнадзора запрещают СМИ описывать способы самоубийства, редакция «ПМ» заменила это описание словом [Роскомнадзор]. Добавим, в Красноярском крае работает круглосуточный телефон доверия для людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации: 8-800-200-01-22.

Фото: Руслан Фарманов

#Сергей Ошаров#Происшествия#Новости
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