На Парашютной мужчина [Роскомнадзор] из окна шестого этажа

Предупреждаем: если вы очень впечатлительны, не смотрите новость! В материале опубликовано фото с места ЧП

Сегодня на правом берегу Красноярска мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже. Об этом «Проспекту Мира» рассказал очевидец, пояснив, что все произошло на Парашютной, 82а.

По словам очевидца, мужчина совершил [Роскомнадзор]*. На вид погибшему около 30-35 лет.





На фотографиях с места происшествия виден автомобиль дежурной части полиции.