Сквер «Кировский» начали благоустраивать

До октября этого года сквер «Кировский» на улице Кутузова, 91 благоустроят. О планах по благоустройству сегодня, 20 июля, рассказали на выездном совещании в самом сквере представители администрации Кировского района, подрядных организаций, а также жители близлежащих домов. Это один из объектов, который будет создан в 2018 году в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».

Сквер «Кировский», давно нуждался в реконструкции. Специалисты «Управления зелёного строительства» дали заключения на снос на снос аварийных, больных деревьев, сухостоев, способных нанести вред людям и новому ландшафту.