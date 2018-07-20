Сквер «Кировский» начали благоустраивать

Posted 20 июля 2018, 13:00
Published 20 июля 2018, 13:00
Modified 29 мая 2023, 09:42
Updated 29 мая 2023, 09:42
До октября этого года сквер «Кировский» на улице Кутузова, 91 благоустроят. О планах по благоустройству сегодня, 20 июля, рассказали на выездном совещании в самом сквере представители администрации Кировского района, подрядных организаций, а также жители близлежащих домов. Это один из объектов, который будет создан в 2018 году в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».
Сквер «Кировский», давно нуждался в реконструкции. Специалисты «Управления зелёного строительства» дали заключения на снос на снос аварийных, больных деревьев, сухостоев, способных нанести вред людям и новому ландшафту.
— Данный парк являлся санитарной защитной зоной, отгораживающей цементный завод от близлежащих домов, поэтому возраст здешних деревьев — 50-60 лет, — рассказывает Алексей Панов, генеральный директор МП «Управление зелёного строительства». — Они подвергались постоянной антропогенной нагрузке и теперь представляют опасность. Стволовая гниль создаёт риск облома деревьев. Сейчас здесь будет новый сквер, где высадят новые деревья: вязы, ели, ясень. И вместо тополей, которые постоянно несли угрозу, здесь появятся свежие насаждения.
Кроме того, на территории будущего парка согласно плану появится большая ель, вокруг которой высадят газон. Также по проекту планируют высадить яблоневый сад, расставить светильники, организовать арт-площадку и трибуну. А в зимнее время спортивная площадка будет переоборудована в каток. Также юных жителей порадуют специальной территорией для росписи, где дети смогут свободно проявить свои творческие способности.
Руководитель администрации Кировского района Елена Ланина поясняет:
— Скверу более 50 лет, и теперь пришло время его реконструкции. Я очень рада, что наши активные жители поддержали программу «Комфортная городская среда» и поспособствовали тому, чтобы в этом сквере возродилась жизнь с новыми арт-объектами, новыми спортивными и детскими площадками. И только благодаря активности жителей эта работа сейчас стала возможной. И хоть подрядчик вправе проводить работы до октября, мы с жителями надеемся, что они будут окончены гораздо раньше. Здесь предусмотрена даже площадка для выгула животных.
Жители района, в свою очередь, уверены, что с появлением парка осуществится их общая мечта:
— Мы безумно счастливы, что наконец наш парк привели в божеский вид, мы добивались этого практически 10 лет, — с трудом скрывает эмоции Любовь Сысоева, жительница соседнего дома. — Мы почти потеряли веру в то, что парк возможно благоустроить, ведь он был в ужасном состоянии, а по вечерам тут опасно было гулять. Теперь мы будем кататься на великах, роликах и проводить здесь мероприятия. Это наконец станет возможным!