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Posted 20 июля 2018, 12:16

Published 20 июля 2018, 12:16

Modified 29 мая 2023, 09:42

Updated 29 мая 2023, 09:42

«Союзмультфильм» оживил картину Сурикова для нового мультфильма

20 июля 2018, 12:16

Киностудия «Союзмультфильм» оживила картину красноярского художника Василия Сурикова «Переход Суворова через Альпы» для нового 3D-мультфильма «Суворов». Об этом рассказали на сайте киностудии.

Созданием мультфильма занимается команда художников-живописцев, скульпторов, аниматоров и актеров во главе с режиссерами Сергеем Антоновым и Виктором Стрельченко. Группе уже пришлось решить большое количество творческих и технических задач.

«Василий Суриков писал картину четыре года, мне же пришлось нарисовать её для мультфильма за четыре дня, — рассказал художник-постановщик Юрий Пронин, — При этом на оригинальном полотне изображено порядка 17 человек, а в мультипликационной версии зритель увидит около 50, включая главных героев ленты, и всех их нужно детально продумать и оживить».
«Сцена, использующая мотивы картины знаменитого русского художника, станет кульминационной в фильме»,  отметил режиссер Сергей Антонов.

Главный герой мультфильма — подросток Гриша, который под чужим именем отправился служить в штаб русского полководца Александра Суворова. Его глазами зрители увидят события во время Второй антифранцузской коалиции (1799 год) и самого генералиссимуса. 

«Особый акцент мы сделали на яркие, живые характеры, дух приключений и историческую подлинность событий, решенную в жанре анимационного кино, а также актуальность поднимаемых в этом фильме вопросов»,  пояснил режиссер Виктор Стрельченко.

По словам режиссера Виктора Стрельченко, одной из основных станет романтическая сюжетная линия — она расскажет о любви Гриши к девушке знатного происхождения. Работу над мультфильмом планируется завершить в конце 2018 года. 

  • Картина Василия Сурикова «Переход Суворова через Альпы» была написана в 1899 году. Она посвящена 17-дневному переходу через Альпы войск Александра Суворова и сражению в Мутенской долине, в которой русские войска одержали победу. Сейчас полотно хранится в «Русском музее» в Санкт-Петербурге.

Фото: «Союзмультфильм»

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