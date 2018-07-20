«Союзмультфильм» оживил картину Сурикова для нового мультфильма

Киностудия «Союзмультфильм» оживила картину красноярского художника Василия Сурикова «Переход Суворова через Альпы» для нового 3D-мультфильма «Суворов». Об этом рассказали на сайте киностудии.

Созданием мультфильма занимается команда художников-живописцев, скульпторов, аниматоров и актеров во главе с режиссерами Сергеем Антоновым и Виктором Стрельченко. Группе уже пришлось решить большое количество творческих и технических задач.

«Василий Суриков писал картину четыре года, мне же пришлось нарисовать её для мультфильма за четыре дня, — рассказал художник-постановщик Юрий Пронин, — При этом на оригинальном полотне изображено порядка 17 человек, а в мультипликационной версии зритель увидит около 50, включая главных героев ленты, и всех их нужно детально продумать и оживить».

«Сцена, использующая мотивы картины знаменитого русского художника, станет кульминационной в фильме», — отметил режиссер Сергей Антонов.

Главный герой мультфильма — подросток Гриша, который под чужим именем отправился служить в штаб русского полководца Александра Суворова. Его глазами зрители увидят события во время Второй антифранцузской коалиции (1799 год) и самого генералиссимуса.

«Особый акцент мы сделали на яркие, живые характеры, дух приключений и историческую подлинность событий, решенную в жанре анимационного кино, а также актуальность поднимаемых в этом фильме вопросов», — пояснил режиссер Виктор Стрельченко.



По словам режиссера Виктора Стрельченко, одной из основных станет романтическая сюжетная линия — она расскажет о любви Гриши к девушке знатного происхождения. Работу над мультфильмом планируется завершить в конце 2018 года.



Картина Василия Сурикова «Переход Суворова через Альпы» была написана в 1899 году. Она посвящена 17-дневному переходу через Альпы войск Александра Суворова и сражению в Мутенской долине, в которой русские войска одержали победу. Сейчас полотно хранится в «Русском музее» в Санкт-Петербурге.

Фото: «Союзмультфильм»

