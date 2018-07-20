«Союзмультфильм» оживил картину Сурикова для нового мультфильма

Posted 20 июля 2018, 12:16
Published 20 июля 2018, 12:16
Modified 29 мая 2023, 09:42
Updated 29 мая 2023, 09:42
Киностудия «Союзмультфильм» оживила картину красноярского художника Василия Сурикова «Переход Суворова через Альпы» для нового 3D-мультфильма «Суворов». Об этом рассказали на сайте киностудии.
Созданием мультфильма занимается команда художников-живописцев, скульпторов, аниматоров и актеров во главе с режиссерами Сергеем Антоновым и Виктором Стрельченко. Группе уже пришлось решить большое количество творческих и технических задач.
«Василий Суриков писал картину четыре года, мне же пришлось нарисовать её для мультфильма за четыре дня, — рассказал художник-постановщик Юрий Пронин, — При этом на оригинальном полотне изображено порядка 17 человек, а в мультипликационной версии зритель увидит около 50, включая главных героев ленты, и всех их нужно детально продумать и оживить».
«Сцена, использующая мотивы картины знаменитого русского художника, станет кульминационной в фильме», — отметил режиссер Сергей Антонов.
Главный герой мультфильма — подросток Гриша, который под чужим именем отправился служить в штаб русского полководца Александра Суворова. Его глазами зрители увидят события во время Второй антифранцузской коалиции (1799 год) и самого генералиссимуса.
«Особый акцент мы сделали на яркие, живые характеры, дух приключений и историческую подлинность событий, решенную в жанре анимационного кино, а также актуальность поднимаемых в этом фильме вопросов», — пояснил режиссер Виктор Стрельченко.
По словам режиссера Виктора Стрельченко, одной из основных станет романтическая сюжетная линия — она расскажет о любви Гриши к девушке знатного происхождения. Работу над мультфильмом планируется завершить в конце 2018 года.
Фото: «Союзмультфильм»