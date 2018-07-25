Выборы близко: рассказываем, как не вестись на черный пиар

До сентябрьских выборов в красноярский городской совет осталось меньше двух месяцев. Пока большинство кандидатов в депутаты ведут себя довольно тихо — очевидно, что основная борьба еще впереди. Но в некоторых округах политтехнологи уже развернули активность. И, хотя, казалось бы, технологии за последние годы шагнули далеко вперед, некоторые до сих пор используют старый недобрый черный пиар. Чтобы уберечь вас от удочек политтехнологов, мы подобрали несколько типичных и ярких примеров недобросовестных методов конкурентной борьбы.

Порочащие или восхваляющие надписи на стенах

Пожалуй, самый примитивный способ очернить конкурента — оставить граффити с фамилией кандидата на стене дома или заборе, где их увидит как можно больше людей. Два года назад накануне выборов в заксобрание, например, полгорода было изуродовано надписями «Убийца» и «Убийцам тюрьма», рядом с которыми красовалась фамилия авторитетного бизнесмена и политика Анатолия Быкова. А сейчас павильоны и заборы в некоторых районах исписаны фразой «Сенченко — …», с эпитетом, самый мягкий аналог которого «балабол»

Некоторые, рисуя надписи, идут от обратного — не порочат в граффити конкурентов, а наоборот — призывают за тех голосовать. Расчет авторов настенной живописи идет на то, что, увидев кривую надпись с призывом «Голосуй за…» на стенах своих домов, жители разозлятся и проголосуют против. Одно из последних веяний подобного черного креатива — попытаться настроить людей против нескольких конкурентов всего одной такой надписью. Например, «выкинуть» в соцсети фото, на котором человек в символике одной партии пишет на стене в подъезде призывы голосовать за другую.