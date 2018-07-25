Выборы близко: рассказываем, как не вестись на черный пиар

Posted 25 июля 2018, 13:07
Published 25 июля 2018, 13:07
Modified 29 мая 2023, 09:15
Updated 29 мая 2023, 09:15
До сентябрьских выборов в красноярский городской совет осталось меньше двух месяцев. Пока большинство кандидатов в депутаты ведут себя довольно тихо — очевидно, что основная борьба еще впереди. Но в некоторых округах политтехнологи уже развернули активность. И, хотя, казалось бы, технологии за последние годы шагнули далеко вперед, некоторые до сих пор используют старый недобрый черный пиар. Чтобы уберечь вас от удочек политтехнологов, мы подобрали несколько типичных и ярких примеров недобросовестных методов конкурентной борьбы.
Пожалуй, самый примитивный способ очернить конкурента — оставить граффити с фамилией кандидата на стене дома или заборе, где их увидит как можно больше людей. Два года назад накануне выборов в заксобрание, например, полгорода было изуродовано надписями «Убийца» и «Убийцам тюрьма», рядом с которыми красовалась фамилия авторитетного бизнесмена и политика Анатолия Быкова. А сейчас павильоны и заборы в некоторых районах исписаны фразой «Сенченко — …», с эпитетом, самый мягкий аналог которого «балабол»
Некоторые, рисуя надписи, идут от обратного — не порочат в граффити конкурентов, а наоборот — призывают за тех голосовать. Расчет авторов настенной живописи идет на то, что, увидев кривую надпись с призывом «Голосуй за…» на стенах своих домов, жители разозлятся и проголосуют против. Одно из последних веяний подобного черного креатива — попытаться настроить людей против нескольких конкурентов всего одной такой надписью. Например, «выкинуть» в соцсети фото, на котором человек в символике одной партии пишет на стене в подъезде призывы голосовать за другую.
В апреле этого года в Красноярске прошел митинг «За чистое небо», который помимо прочего запомнился тем, что народ на него массово зазывали «роботы». Накануне митинга красноярцам звонил электронный голос и приглашал прийти на мероприятие в защиту чистого неба. Нюанс в том, звонили горожанам поздним вечером и ночью, когда большинство людей уже спало.
Из-за таких внезапных пробуждений ночью организаторы, наверное, недосчитались части своих сторонников. Спросонья ведь не так просто понять, кто тебе звонил: настоящие организаторы митинга или провокаторы, цель которых — настроить людей против активистов.
Красноярские технологи не единственные применяют такие методы. Точно так же в марте жителей европейской части России по ночам телефонные боты приглашали на выборы президента, а на востоке страны — предлагали голосовать за конкретных кандидатов.
В марте 2016 года в почтовых ящиках многих красноярцев оказался номер газеты «Городские новости +», который отличался от муниципального издания лишь приписанным к названию знаком плюса. Тема у номера была своя: в газете расписывались преимущества работы с «Жилфондом» с сравнении с другими управляющими компаниями города. А вот дизайном, версткой и стилем заголовков поддельная газета практически не отличалась от оригинала — «Городских новостей» безо всякого плюса в названии.
Фейковая газета была зарегистрирована как СМИ, имела своего главреда — известного красноярского политтехнолога Татьяну Хлебопрос, хотя никакого отношения к муниципальному СМИ, конечно, не имела. Выпуск вызывал большой скандал и, судя по всем, пиарщики своей цели достигли: очернили компанию, которую якобы восхваляли. Газета-двойник «Городские новости+», кстати, довольно известна в Красноярске, так как периодически выходила раньше во время избирательных кампаний. В подметных газетах черные пиарщики могут фальсифицировать заявления кандидатов-соперников и факты их биографии. Скорее всего, новые номера таких газет мы увидим накануне и этих выборов в горсовет.