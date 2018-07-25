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Posted 25 июля 2018, 13:07

Published 25 июля 2018, 13:07

Modified 29 мая 2023, 09:15

Updated 29 мая 2023, 09:15

Выборы близко: рассказываем, как не вестись на черный пиар

25 июля 2018, 13:07

До сентябрьских выборов в красноярский городской совет осталось меньше двух месяцев. Пока большинство кандидатов в депутаты ведут себя довольно тихо — очевидно, что основная борьба еще впереди. Но в некоторых округах политтехнологи уже развернули активность. И, хотя, казалось бы, технологии за последние годы шагнули далеко вперед, некоторые до сих пор используют старый недобрый черный пиар. Чтобы уберечь вас от удочек политтехнологов, мы подобрали несколько типичных и ярких примеров недобросовестных методов конкурентной борьбы.

Порочащие или восхваляющие надписи на стенах

Пожалуй, самый примитивный способ очернить конкурента — оставить граффити с фамилией кандидата на стене дома или заборе, где их увидит как можно больше людей. Два года назад накануне выборов в заксобрание, например, полгорода было изуродовано надписями «Убийца» и «Убийцам тюрьма», рядом с которыми красовалась фамилия авторитетного бизнесмена и политика Анатолия Быкова. А сейчас павильоны и заборы в некоторых районах исписаны фразой «Сенченко — …», с эпитетом, самый мягкий аналог которого «балабол»

Некоторые, рисуя надписи, идут от обратного — не порочат в граффити конкурентов, а наоборот — призывают за тех голосовать. Расчет авторов настенной живописи идет на то, что, увидев кривую надпись с призывом «Голосуй за…» на стенах своих домов, жители разозлятся и проголосуют против. Одно из последних веяний подобного черного креатива — попытаться  настроить людей против нескольких конкурентов всего одной такой надписью. Например, «выкинуть» в соцсети фото, на котором человек в символике одной партии пишет на стене в подъезде призывы голосовать за другую. 

Звонки по ночам

В апреле этого года в Красноярске прошел митинг «За чистое небо», который помимо прочего запомнился тем, что народ на него массово зазывали «роботы». Накануне митинга красноярцам звонил электронный голос и приглашал прийти на мероприятие в защиту чистого неба. Нюанс в том, звонили горожанам поздним вечером и ночью, когда большинство людей уже спало. 

Из-за таких внезапных пробуждений ночью организаторы, наверное, недосчитались части своих сторонников. Спросонья ведь не так просто понять, кто тебе звонил: настоящие организаторы митинга или провокаторы, цель которых — настроить людей против активистов. 

Красноярские технологи не единственные применяют такие методы. Точно так же в марте жителей европейской части России по ночам телефонные боты приглашали на выборы президента, а на востоке страны — предлагали голосовать за конкретных кандидатов. 

Подметные газеты

В марте 2016 года в почтовых ящиках многих красноярцев оказался номер газеты «Городские новости +», который отличался от муниципального издания лишь приписанным к названию знаком плюса. Тема у номера была своя: в газете расписывались преимущества работы с «Жилфондом» с сравнении с другими управляющими компаниями города. А вот дизайном, версткой и стилем заголовков поддельная газета практически не отличалась от оригинала — «Городских новостей» безо всякого плюса в названии. 

Фейковая газета была зарегистрирована как СМИ, имела своего главреда — известного красноярского политтехнолога Татьяну Хлебопрос, хотя никакого отношения к муниципальному СМИ, конечно, не имела. Выпуск вызывал большой скандал и, судя по всем, пиарщики своей цели достигли: очернили компанию, которую якобы восхваляли. Газета-двойник «Городские новости+», кстати, довольно известна в Красноярске, так как периодически выходила раньше во время избирательных кампаний. В подметных газетах черные пиарщики могут фальсифицировать заявления кандидатов-соперников и факты их биографии. Скорее всего, новые номера таких газет мы увидим накануне и этих выборов в горсовет.

Заказные материалы в неизвестных газетах 

Из этой же серии — публикация под видом редакционных материалов заказной «джинсы» в обычных, неподдельных печатных СМИ. Выбираются, как правило, малоизвестные газеты либо полузабытые издания, которые, как казалось, уже давно не выходили из-под печатного станка. Но именно в предвыборную пору они напоминают о себе «громкими» материалами. Например, читателям под видом обычного контента предлагают «аналитические» статьи, в которых подробно и в негативном ключе разбирается каждый шаг оппонента заказчиков. Или публикуются «расследования» с якобы компроматом на кандидата-конкурента, в которых в кучу свалены разрозненные факты из биографии с информацией об имуществе или связях с зарубежным правительством. Актуальный пример — серия «разоблачительных» публикаций в «Сегодняшней газете» про все того же Константина Сенченко.

Проститутки в избирательном штабе

Некоторые технологи не гнушаются вызывать проституток в штабы конкурента, чей визит снимается на видео, которое потом попадает в СМИ или соцсети. Метод, на первый взгляд, выглядит таким замшелым приветом из 90-х, но тем не менее, похожий случай произошел не далее, как в прошлом году. 

В штаб Алексея Навального в Москве зашли несколько девушек в сексуальных нарядах и начали приставать к волонтерам, чтобы дестабилизировать их работу. Позднее на видеозаписи заметили известного красноярского политтехнолога и депутата краевого заксобрания Сергея Толмачева. Возможно, что-то похожее нам предстоит увидеть и в эту избирательную кампанию.

Листовки с невыполнимыми обещаниями и баннеры с ошибками

Одна из целей черного пиара — выставить оппонента дураком. Классическим способом для этого является, к примеру, печать поддельных листовок кандидата с самыми нелепыми заявлениями или обещаниями. В них от имени кандидата людей предупреждают о предстоящих финансовых трудностях в городе или, например, о грядущем сокращении зарплат. 

Другой популярный способ — поиздеваться над слоганами соперников. Яркий пример — листовка одной из партий с надписью «Не сидим сложа руки», на которых кандидат сидит именно что со сложенными руками на столе. Также конкуренты могут взять реальный агитматериал соперника и изменить в нем пару слов или написать слоган его кампании с ошибками. Иногда для этого даже не обязательно на самом деле портить агитку — достаточно исказить картинку в фотошопе и вбросить ее в соцсети. Социальные сети постепенно становятся основной площадкой для недобросовестных политтехнологов. К сожалению, пользователи доверчивы и далеко не все проверяют подлинность изображений, хотя, как правило, большая часть примеров глупости кандидатов — фейк.

Несуществующие встречи и несуществующие бонусы

В целом примеров различных очерняющих фейков на избирательных кампаниях можно насобирать великое множество. Так, избирателей приглашают на встречу с кандидатом (где обещают предоставить «гуманитарную помощь» и другие бонусы), которой на самом деле никогда не планировалось. Или от имени кандидата раздаются наборы некачественных продуктов и других подарков. Был даже случай, когда школьникам раздавали противозачаточные средства, представляясь волонтерами кандидата, выступавшего за «планирование семьи».

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