Министерство социальной политики поймали на излишних тратах. Покупали умные чайники

Posted 26 июля 2018, 07:47
Published 26 июля 2018, 07:47
Modified 29 мая 2023, 09:40
Updated 29 мая 2023, 09:40
Прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в министерстве социальной политики Красноярского края.
Проверка показала, что при государственных закупках товаров и услуг условия открытости и конкуренции соблюдали не полностью.
Из-за отсутствия конкурентных процедур отдельные поставщики находились в преимущественном положении, и бюджетные деньги осваивались неэффективно. Например, в 2017 году министерство купило для пожилых жителей «умные» чайники Redmond — ими можно управлять дистанционно с помощью мобильных приложений смартфона.
Кроме этого, один из заместителей министра социальной политики не предоставил достоверных сведений о счетах в банках и своем доходе. По итогу проверки пятеро чиновников были привлечены к дисциплинарной ответственности.