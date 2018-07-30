prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля 2018, 11:47

Published 30 июля 2018, 11:47

Modified 29 мая 2023, 09:40

Updated 29 мая 2023, 09:40

На месте супермаркетов «БигСи» откроются дискаунтеры «Командора»

30 июля 2018, 11:47

На месте закрывшихся супермаркетов сети «БигСи» откроют дискаунтеры сети «Командор» — «Хороший», «Хороший-экспресс», а также непосредственно магазины «Командор».

PR-специалист «Командора» Кристина Волкова рассказала «Проспекту Мира», что сейчас в Красноярском крае уже открылись три магазина, еще пять готовятся к открытию в нашем регионе и один в Хакасии:

«На площадях девяти магазинов сети «Бигси» мы открываем магазины ТС «Командор» трех форматов: дискаунтеры "Хороший" и "Хороший-экспресс", магазин у дома "Командор". Восемь магазинов располагаются в Красноярском крае, один в Хакасии. На сегодняшний день открыты три магазина, еще по шести адресам ведутся работы по реконструкции объектов и подготовка к запуску».
  • В начале года покупатели жаловались на опустевшие полки магазинов «БигСи». Ходили слухи о «реструктуризации» торговой сети.
  • В апреле Сбербанк подал в арбитражный суд заявление о признании владельца «БигСи» Михаила Попова банкротом. Банк предъявил Попову иск на 246,6 млн рублей. Суд заявление не поддержал.
  • 23 июля Сбербанк подал повторное заявление о банкротстве на ту же сумму — 246,6 млн рублей.
#Сергей Ошаров#Деньги#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика