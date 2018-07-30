На месте супермаркетов «БигСи» откроются дискаунтеры «Командора»

Posted 30 июля 2018, 11:47
Published 30 июля 2018, 11:47
Modified 29 мая 2023, 09:40
Updated 29 мая 2023, 09:40
На месте закрывшихся супермаркетов сети «БигСи» откроют дискаунтеры сети «Командор» — «Хороший», «Хороший-экспресс», а также непосредственно магазины «Командор».
PR-специалист «Командора» Кристина Волкова рассказала «Проспекту Мира», что сейчас в Красноярском крае уже открылись три магазина, еще пять готовятся к открытию в нашем регионе и один в Хакасии:
«На площадях девяти магазинов сети «Бигси» мы открываем магазины ТС «Командор» трех форматов: дискаунтеры "Хороший" и "Хороший-экспресс", магазин у дома "Командор". Восемь магазинов располагаются в Красноярском крае, один в Хакасии. На сегодняшний день открыты три магазина, еще по шести адресам ведутся работы по реконструкции объектов и подготовка к запуску».