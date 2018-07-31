Дорогу на Коммунальном мосту начнут ремонтировать уже завтра

Posted 31 июля 2018, 10:53
Published 31 июля 2018, 10:53
Modified 29 мая 2023, 09:40
Updated 29 мая 2023, 09:40
С 1 августа рабочие начнут снимать верхний слой асфальта на участке Коммунального моста над Абаканской протокой. При этом движение по мосту не будут перекрывать как в прошлом году — закрывать будут отдельные участки по полосам.
В мэрии рассказали, что после ремонта асфальта над Абаканской протокой рабочие переместятся на участок над основным руслом Енисея для ремонта деформационных швов. Там подрядчик снимет по пять метров асфальта с каждой стороны швов, заменит компенсаторы, изоляцию, потом заполнит швы мастикой и снова уложит асфальт.
Согласно контракту все работы должны завершиться до 15 сентября. Подрядчиком выступает компания «НБС-Сибирь», которая сейчас заканчивает ремонт лестницы на остров Отдыха. По контракту из городского бюджета предпринимателям заплатят 23,6 млн рублей.