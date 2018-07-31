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Posted 31 июля 2018, 10:53

Published 31 июля 2018, 10:53

Modified 29 мая 2023, 09:40

Updated 29 мая 2023, 09:40

Дорогу на Коммунальном мосту начнут ремонтировать уже завтра

31 июля 2018, 10:53

С 1 августа рабочие начнут снимать верхний слой асфальта на участке Коммунального моста над Абаканской протокой. При этом движение по мосту не будут перекрывать как в прошлом году — закрывать будут отдельные участки по полосам.

В мэрии рассказали, что после ремонта асфальта над Абаканской протокой рабочие переместятся на участок над основным руслом Енисея для ремонта деформационных швов. Там подрядчик снимет по пять метров асфальта с каждой стороны швов, заменит компенсаторы, изоляцию, потом заполнит швы мастикой и снова уложит асфальт.

Согласно контракту все работы должны завершиться до 15 сентября. Подрядчиком выступает компания «НБС-Сибирь», которая сейчас заканчивает ремонт лестницы на остров Отдыха. По контракту из городского бюджета предпринимателям заплатят 23,6 млн рублей.

  • В прошлом году ремонтом Коммунального моста занималась компания «Сибиряк» — ремонт неоднократно критиковали эксперты, депутаты и просто жители города. В частности, сообщалось, что при ремонте моста используются неподходящие материалы, которые закупаются у фирмы, близкой к заказчику — управлению дорог.
  • Тогда владелец «Сибиряка» Владимир Егоров в ответ на критику заявлял, что все работы проводятся, как положено, и «такого качественного ремонта моста никогда не было».
  • Позже мэрия расторгла контракт с подрядчиком. По словам мэра Сергея Еремина, это было сделано по обоюдному согласию.
#Сергей Ошаров#Город#Новости
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