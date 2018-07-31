Дорогу на Коммунальном мосту начнут ремонтировать уже завтра

В мэрии рассказали, что после ремонта асфальта над Абаканской протокой рабочие переместятся на участок над основным руслом Енисея для ремонта деформационных швов. Там подрядчик снимет по пять метров асфальта с каждой стороны швов, заменит компенсаторы, изоляцию, потом заполнит швы мастикой и снова уложит асфальт.