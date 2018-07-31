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Posted 31 июля 2018, 04:27

Published 31 июля 2018, 04:27

Modified 29 мая 2023, 09:40

Updated 29 мая 2023, 09:40

Из-за аварии в Октябрьском районе могут снова отключить холодную воду

31 июля 2018, 04:27

В Октябрьском районе могут снова отключить холодную воду из-за аварии на подстанции в Академгородке. Об этом сообщили в администрации.

Дело в том, что 27 июля во время ремонта водозаборы «Гремячий лог» и «Казачий» обесточили на семь часов раньше запланированного времени. Затем их запустили снова, и 29 июля жителям района вернули воду. Но завершить ремонтные работы до конца рабочим не удалось. 

Сегодня вице-мэр Владислав Логинов сообщил, что воду еще раз могут отключить в выходные и не больше, чем на четыре часа:

«За неделю производственные процессы в работе оборудования будут приведены в соответствие с нормативами, — сказал Владислав Логинов. — В случае необходимости дополнительное отключение холодной воды будет производиться в выходные дни не раньше, чем через две недели, чтобы «КрасКом» вышел в плановый режим работы и полностью завершил подготовку к новому отопительному сезону технологического оборудования».

О точной дате возможного приостановления холодного водоснабжения жителей района уведомят дополнительно. 

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