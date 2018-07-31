Из-за аварии в Октябрьском районе могут снова отключить холодную воду

Дело в том, что 27 июля во время ремонта водозаборы «Гремячий лог» и «Казачий» обесточили на семь часов раньше запланированного времени. Затем их запустили снова, и 29 июля жителям района вернули воду. Но завершить ремонтные работы до конца рабочим не удалось.