Из-за аварии в Октябрьском районе могут снова отключить холодную воду

Posted 31 июля 2018, 04:27
Published 31 июля 2018, 04:27
Modified 29 мая 2023, 09:40
Updated 29 мая 2023, 09:40
В Октябрьском районе могут снова отключить холодную воду из-за аварии на подстанции в Академгородке. Об этом сообщили в администрации.
Дело в том, что 27 июля во время ремонта водозаборы «Гремячий лог» и «Казачий» обесточили на семь часов раньше запланированного времени. Затем их запустили снова, и 29 июля жителям района вернули воду. Но завершить ремонтные работы до конца рабочим не удалось.
Сегодня вице-мэр Владислав Логинов сообщил, что воду еще раз могут отключить в выходные и не больше, чем на четыре часа:
«За неделю производственные процессы в работе оборудования будут приведены в соответствие с нормативами, — сказал Владислав Логинов. — В случае необходимости дополнительное отключение холодной воды будет производиться в выходные дни не раньше, чем через две недели, чтобы «КрасКом» вышел в плановый режим работы и полностью завершил подготовку к новому отопительному сезону технологического оборудования».
О точной дате возможного приостановления холодного водоснабжения жителей района уведомят дополнительно.