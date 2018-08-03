В Норильске школьницы жестоко избили сверстницу. Мальчики смотрели и снимали

По данным автора поста, все происходило первого августа. На кадрах видно, как две школьницы избивают девушку, которая сидит на полу. Они дергают сверстницу за волосы и сильно бьют по голове. При этом школьница несколько раз кричит подруге «гаси!», видимо, призывая действовать обращаться с жертвой еще жестче. В конце видео одна из них стоит перед избитой девушкой и спрашивает ее: «было такое?», а затем несколько раз ударяет по лицу.