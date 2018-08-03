В Норильске школьницы жестоко избили сверстницу. Мальчики смотрели и снимали

Posted 3 августа 2018, 08:42
Published 3 августа 2018, 08:42
Modified 29 мая 2023, 09:42
Updated 29 мая 2023, 09:42
В Норильске школьницы жестоко избили сверстницу в подъезде. Видео инцидента появилось в инстаграме norilsktoday.
По данным автора поста, все происходило первого августа. На кадрах видно, как две школьницы избивают девушку, которая сидит на полу. Они дергают сверстницу за волосы и сильно бьют по голове. При этом школьница несколько раз кричит подруге «гаси!», видимо, призывая действовать обращаться с жертвой еще жестче. В конце видео одна из них стоит перед избитой девушкой и спрашивает ее: «было такое?», а затем несколько раз ударяет по лицу.
Также на ролике виден парень в темной кофте. Снимал сцену, судя по всему, тоже молодой человек, так как за кадром слышен голос, похожий на мальчишеский.
Обновлено. После того, как историей заинтересовался Следком и написали СМИ, видео было удалено из Инстаграма.
Сейчас по факту избиения краевое управление Следственного комитета проводит проверку:
«По предварительным данным, 1 августа две школьницы в подъезде одного из многоэтажных жилых домов города Норильска жестоко избили сверстницу. Происходящее на камеру мобильного телефона снимали присутствовавшие во время конфликта подростки, которые даже не попытались пресечь насилие со стороны девочек», — сообщили в Следкоме.