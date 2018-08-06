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Posted 5 августа 2018, 22:00

Published 5 августа 2018, 22:00

Modified 29 мая 2023, 09:15

Updated 29 мая 2023, 09:15

Траурный день: 9 самых страшных авиакатастроф в Красноярском крае

5 августа 2018, 22:00

Сегодня день траура по погибшим пассажирам пассажирского вертолета Ми-8 компании Utair. Напомним, трагедия произошла 4 августа в субботу под Игаркой: погибли 18 человек. В этот траурный день «Проспект Мира» решил напомнить о других крупнейших авиакатастрофах, произошедших на территории региона.

Ли-2, 17 ноября 1942 года, 21 погибший

Во время войны Красноярск стал перевалочной базой, гдеостанавливались на отдых и дозаправку пилоты, перегонявшие с Аляски полученныепо ленд-лизу самолеты. Летчикамприходилось работать при сложных погодных условиях на малоизученной местности, поэтому неудивительно, что происходили несчастные случаи. 

Всего за время работы трассыАляска — Сибирь произошло 44 катастрофы, погибли 114 человек. Больше всегожизней унесло ЧП на красноярском аэродроме 17 ноября 1942 года. Самолет Ли-2, вкотором находились пилоты, отравлявшиеся на Дальний Восток, сразу после взлета завалился на левое крыло ирухнул на посадочную полосу с высоты 200 метров. Погиб 21 человек.

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Ил-12, 27 октября 1954 года, 21 погибший

Самолет компании «Аэрофлот» разбился, врезавшись вгору Сивуха. По злой иронии судьбы на борту находились два высокопоставленныхчиновника от авиации, летевших в Пекин на конференцию по безопасностиавиаперелетов. Помимо них на борту находились еще 11 пассажиров и семь членов экипажа. 

Как выяснилось впоследствии, на протяжении всего полета экипаж получал неверныесведения о своем местонахождении, так как на всех семи точках радиопеленгации, отмечавших полет с земли, в это время находились стажеры, а опытные сотрудникибыли заняты другими делами. В результате самолет отклонился от курса нанесколько сотен километров.



Ту-104, 30 июня 1962 года, 84 погибших

Страшная катастрофа, долгое время остававшаяся крупнейшей вистории советской авиации. Ту-104, выполнявший рейс из Хабаровска в Москву снесколькими пересадками, вылетев из Иркутска, к 16:50 благополучно добрался доточки в 50 километрах от Красноярска, после чего внезапно перестал выходить насвязь. 

В 16:53 из динамика раздался крик второго пилота Рахимова «Красноярск, сорок два… триста семьдесят, следите за мной,смотрите за мной!», сопровождающийся шумом и грохотом на заднем фоне. Послеэтого сообщение прервалось. Борт 902 перешел на экстренное снижение, затем всваливание, зацепился за верхушки деревьев и упал в 28 километрах от красноярского аэропорта. Погибли 8 членов экипажа и 76 пассажиров, в том числе14 детей. Как выяснило следствие, самолет был случайно сбит ракетой, выпущеннойна учениях частью ПВО под Маганском.

Фото: Википедия

Ту-154Б-2, 16 ноября 1981 года, 99 погибших

Совсем новый самолет Ту-154Б-2 благополучно завершал перелет Красноярск — Норильск. Однако, заходя на посадку, командир экипажа неправильно рассчитал вессамолета, который за счет экономии топлива и неудачной формулы подсчета весапассажиров оказался гораздо больше, чем предполагал экипаж. 

В результате Ту свыпущенными шасси сел в 472 метрах от взлетно-посадочной полосы и, ударившись обнасыпь курсового радиомаяка, развалился на части. На месте погибли командир судна,три члена экипажа и 79 пассажиров, еще 16 человек позже скончались в больницеот травм.

Фото: Википедия

ТУ-154, 23 декабря 1984 года, 110 погибших

Самая страшная из катастроф, произошедших в Красноярском краеи унесшая жизнь 110 человек. Самолет выполнял рейс Красноярск — Иркутск, черезтри минуты поле взлета на высоте в 2040 метров пассажиры услышали громкийхлопок: это разрушился диск первой ступени компрессора низкого давления втретьем двигателе. После чего бортинженер доложил о вибрации во второмдвигателе. Командир экипажа, видя, что горит табло «Пожар», решил, что горитвторой двигатель, и приказал остановитьего. 

Вскоре ошибка была обнаружена и экипаж задействовал систему пожаротушения, пытаясь остановить пожар в горящем третьем двигателе, но в суматохе забылиотключить подачу топлива, и пожар только усилился. Вскоре загорелся и второй двигатель. К этомувремени экипаж уже развернул самолет, пытаясь вернуться в Красноярск. Ноисправить ситуацию было невозможно, и в 22:15 самолет врезался в землю в трехкилометрах от аэропорта. В катастрофе чудом выжил один человек — мужчина 27лет.

Фото: Википедия

Ан-12, 12 ноября 1998 года, 13 погибших

Транспортный самолет Ан-12, принадлежавший якутской частнойавиакомпании «Вилюй», вылетел с грузом из Красноярска в Мирный. Через четыреминуты после взлета, в условиях сильного снегопада, у самолета отказалдвигатель. Борт задел верхушки деревьев, полностью разрушился и сгорел. Всенаходящиеся на борту погибли. 

При этом груз остался цел: как утверждают очевидцы, кругом валялись целые блоки сигарет LM и «Прима», одежда и обувь, множествобатонов колбасы «Славянская» и кусков сала.


Ми-8, 28апреля 2002 года, 8 погибших

28 апреля 2002 года на Буйбинском перевале вертолет Ми-8 сгубернатором Красноярского края Александром Лебедем на борту врезался в опоруЛЭП. Лебедь летел на открытие горнолыжной трассы, вместе с ним на бортунаходились видные региональные чиновники и красноярские журналисты. 

Погибли восемь человек, в том числе и сам губернатор. По мнению государственнойкомиссии, причиной катастрофы стала «неудовлетворительная подготовка экипажа квыполнению полета».

Фото: МЧС

АН-24, 3 августа 2010 года, 12 погибших

Самолет компании «Катэкавиа», совершавший рейс по маршрутуКрасноярск — Игарка, рухнул в 700 метрах от взлетно-посадочной полосы игарскогоаэропорта. Как показало расследование, самолет зацепился за деревья при посадке. 

От удара об землю и случившегося затемпожара погибли все 11 пассажиров и один из членов экипажа. Еще трем членам экипажаудалось выжить.


Ми-8, 26 ноября 2015 года, 10 погибших

И, наконец, совсем недавняя авиакатастрофа, по ужаса похожая на нынешнюю. Снова Игарка, вахтовики-нефтяники, Ми-8 — и снова падение сразу после взлета. Только жертв могло быть гораздо больше — на борту летело 26 человек. Погибли 10, включая членов экипажа.

фото: ЧП Красноярск

#Истории#Происшествия
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