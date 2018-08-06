Траурный день: 9 самых страшных авиакатастроф в Красноярском крае

Сегодня день траура по погибшим пассажирам пассажирского вертолета Ми-8 компании Utair. Напомним, трагедия произошла 4 августа в субботу под Игаркой: погибли 18 человек. В этот траурный день «Проспект Мира» решил напомнить о других крупнейших авиакатастрофах, произошедших на территории региона.

Ли-2, 17 ноября 1942 года, 21 погибший

Во время войны Красноярск стал перевалочной базой, гдеостанавливались на отдых и дозаправку пилоты, перегонявшие с Аляски полученныепо ленд-лизу самолеты. Летчикамприходилось работать при сложных погодных условиях на малоизученной местности, поэтому неудивительно, что происходили несчастные случаи.

Всего за время работы трассыАляска — Сибирь произошло 44 катастрофы, погибли 114 человек. Больше всегожизней унесло ЧП на красноярском аэродроме 17 ноября 1942 года. Самолет Ли-2, вкотором находились пилоты, отравлявшиеся на Дальний Восток, сразу после взлета завалился на левое крыло ирухнул на посадочную полосу с высоты 200 метров. Погиб 21 человек.

Самолет компании «Аэрофлот» разбился, врезавшись вгору Сивуха. По злой иронии судьбы на борту находились два высокопоставленныхчиновника от авиации, летевших в Пекин на конференцию по безопасностиавиаперелетов. Помимо них на борту находились еще 11 пассажиров и семь членов экипажа.

Как выяснилось впоследствии, на протяжении всего полета экипаж получал неверныесведения о своем местонахождении, так как на всех семи точках радиопеленгации, отмечавших полет с земли, в это время находились стажеры, а опытные сотрудникибыли заняты другими делами. В результате самолет отклонился от курса нанесколько сотен километров.