В Туве задержали общественницу за пост со свастикой четырехлетней давности

Posted 7 августа 2018, 08:10
Published 7 августа 2018, 08:10
Modified 29 мая 2023, 09:42
Updated 29 мая 2023, 09:42
В Туве задержали общественницу Оюмаа Донгак — на ее странице во «ВКонтакте» нашли пост со свастикой 2014 года. О задержании Оюмаа сообщила на своей странице в фейсбуке.
<p>Судя по скриншотам, оставленным общественницей в комментариях, правоохранителей привлек ее пост, в котором она частично опубликовала интервью журналиста Артура Соломонова с немкой Дорой Насс о становлении гитлеровской диктатуры в Германии. Это интервью вышло в The New Times и на сайте автора материала. В 2014 году Оюмаа опубликовала на своей странице часть текста и фото со свастикой. </p><p>Спустя четыре года полицейские усмотрели в этой публикации пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики. Оюмаа вручили протокол об административном задержании по статье 20.3 КоАП. В комментариях она пояснила, что правоохранители задержали ее именно из-за фото со свастикой.</p><div></div><p>По <a href="https://tayga.info/141906" target="_blank">информации</a> издания Тайга.инфо, Оюмаа Донгак являлась главой тувинского штаба Ксении Собчак. Во время предвыборной кампании она была задержана на акции протеста — ее устраивали сироты, которые много лет ждут очереди на жилье. </p><ul><li>В конце июля ФСБ <a href="https://prmira.ru/news/hochetsya-ustroit-revolyuciyu-i-perevorot-zhitelnicu-abakana-obvinila-v-ekstremizme-iz-za-posta/" target="_blank">завела</a> уголовное дело в отношении 30-летней активистки из Абакана Лидии Баиновой. Ее обвиняют в экстремизме из-за поста во «ВКонтакте».</li></ul><p><em>Фото: Оюмаа Донгак</em></p>
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