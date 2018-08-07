Заявление на тувинскую общественницу написал бывший красноярец. Он просил проверить ее диплом

Заявление на общественницу из Тувы Оюмаа Донгак, задержанную сегодня за пост со свастикой в социальной сети, написал бывший красноярец, сейчас секретарь тувинского ЦК КПРФ Роман Тамоев.

При этом в разговоре с «Проспектом Мира» Тамоев заявил, что он в своем заявлении просил проверить на подлинность диплом о высшем образовании общественницы. По его мнению, это заявление не имеет отношения к задержанию за экстремизм.

Эту фотографию сегодня опубликовала в своем фейсбуке Оюмаа Донгак. По словам общественницы, заявление ей показал сотрудник полиции, однако на допросе шел разговор о постах со свастикой в соцсетях.