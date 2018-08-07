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Posted 7 августа 2018, 13:08

Published 7 августа 2018, 13:08

Modified 29 мая 2023, 09:42

Updated 29 мая 2023, 09:42

Заявление на тувинскую общественницу написал бывший красноярец. Он просил проверить ее диплом

7 августа 2018, 13:08

Заявление на общественницу из Тувы Оюмаа Донгак, задержанную сегодня за пост со свастикой в социальной сети, написал бывший красноярец, сейчас секретарь тувинского ЦК КПРФ Роман Тамоев. 

При этом в разговоре с «Проспектом Мира» Тамоев заявил, что он в своем заявлении просил проверить на подлинность диплом о высшем образовании общественницы. По его мнению, это заявление не имеет отношения к задержанию за экстремизм.

  • Эту фотографию сегодня опубликовала в своем фейсбуке Оюмаа Донгак. По словам общественницы, заявление ей показал сотрудник полиции, однако на допросе шел разговор о постах со свастикой в соцсетях.

По словам Романа Тамоева, Донгак вела против него активную кампанию в социальных сетях — в своих постах она порочила имя политического противника и писала националистические высказывания, поскольку он не тувинец.

«С Донгак я познакомился в эфире ВГТРК на дебатах президентской кампании. Я выступал за Павла Грудинина, она — за Ксению Собчак. Во время дебатов ничего не предвещало каких-то неправильных отношений с ней».

Роман пояснил, что после выборной кампании к нему обратились члены партии. Они указали, что у Донгак может быть поддельный диплом. Тамоева как секретаря партии попросили написать заявление о проверке диплома и подать заявление в органы.

«Я посоветовался с товарищами и написал заявление о проверке подлинности диплома о высшем образовании у гражданки Оюмы Донгак. В соцсетях опубликовали только первую часть моего обращения. Во второй части я не просил привлекать Донгак по какой-либо статье или ограничивать ее свободу. Да, я перегнул в первой части письма. В республике действительно есть проблемы, но Донгак на них ловит хайп, а я пытаюсь вникнуть в них».

По словам Романа Тамоева, ответ из прокуратуры ему пришел — Оюмаа потеряла свой диплом и по согласованию с ректоратом его восстановила. После этого, говорит Роман, претензии к Донгак он снял и он показал ответ тем, кто интересовался подлинностью диплома. Роман Тамоев не смог предоставить «Проспекту Мира» подтверждающие это документы, так как они, по его словам, находятся в сейфе.

«А сегодня в сети меня начали оскорблять и проклинать. "Предатель! 37-й год! Сталинист!" Я вначале не понял, что происходит. Потом выяснилось, что в Донгак опубликовала в фейсбуке первую часть моего письма в прокуратуру. Но это письмо не связано с задержанием. Я полагаю, что за этим стоит кто-то гораздо выше меня. Что касается этого случая, то я за свободу интернета, но нельзя беспочвенно оскорблять человека и клеветать на него. Ищи, копай, собирай правдивую информацию».
  • Оюмаа Донгак была задержана сегодня. Судя по скриншотам, оставленным общественницей в комментариях, правоохранителей привлек ее пост, в котором она частично опубликовала интервью журналиста Артура Соломонова с немкой Дорой Насс о становлении гитлеровской диктатуры в Германии. Это интервью вышло в The New Times и на сайте автора материала. В 2014 году Оюмаа опубликовала на своей странице часть текста и фото со свастикой.
#Сергей Ошаров#Общество#Новости
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