На следующей неделе начнут заливать катки во дворах

На следующей неделе в Красноярске начнут заливать катки. Как сообщают в мэрии, этой зимой зальют 88 спортивных площадок во дворах города, еще девять подготовят для игры в зимний футбол.

Готовить площадки начали еще летом — там провели ремонт, где-то установили новые фонари. К заливке самих катков приступят тогда, когда на улице установится стабильно низкая температура − не выше -10°C. Ориентировочно заливкой займутся 12 ноября.