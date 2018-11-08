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Posted 8 ноября 2018, 10:34

Published 8 ноября 2018, 10:34

Modified 29 мая 2023, 09:37

Updated 29 мая 2023, 09:37

На следующей неделе начнут заливать катки во дворах

8 ноября 2018, 10:34

На следующей неделе в Красноярске начнут заливать катки. Как сообщают в мэрии, этой зимой зальют 88 спортивных площадок во дворах города, еще девять подготовят для игры в зимний футбол.

Готовить площадки начали еще летом — там провели ремонт, где-то установили новые фонари. К заливке самих катков приступят тогда, когда на улице установится стабильно низкая температура − не выше -10°C. Ориентировочно заливкой займутся 12 ноября.

Как и в прошлом году, возле 35 площадок будут работать теплые павильоны. На 43 площадках в течение зимы будут работать инструкторы, которые бесплатно будут учить кататься на коньках и играть хоккей.

На площадках будут проводить спортивные праздники и соревнования. Список площадок можно посмотреть здесь.

фото: admkrsk.ru

#Полина Бородкина#Город#Новости
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