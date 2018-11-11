Спустя 14 лет в Москве задержали организатора убийства красноярского милиционера

Posted 11 ноября 2018, 03:16
Published 11 ноября 2018, 03:16
Modified 29 мая 2023, 09:37
Updated 29 мая 2023, 09:37
В Москве задержали мужчину, который обвиняется в организации заказного убийства бывшего красноярского милиционера, сообщили в Следственном комитете РФ.
23 ноября 2004 года по пути домой был убит бывший заместитель начальника межрайонного отдела по раскрытию убийств ГУВД Красноярского края Сергей Назаров.
Как отметили в СК, убийство оставалось не раскрытым, но после долгого расследования были установлены исполнитель убийства и его пособник. Первый приговорен к 22 годам колонии строгого режима, второй — к 9 годам колонии строгого режима. Сообщается, что в ходе расследования этого дела были раскрыты другие тяжкие преступления, среди которых — покушение на убийство с использованием взрывного устройства, мошенничество в крупном размере и незаконный оборот оружия.
Спустя 14 лет удалось установить предполагаемого организатора (заказчика) убийства — 52-летнего жителя Москвы, который до этого не был судим. В Москву вылетела группа следователей и полицейских — подозреваемый был задержан и доставлен в Красноярск. Ему предъявили обвинение в организации заказного убийства и заключили под стражу.