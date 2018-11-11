Спустя 14 лет в Москве задержали организатора убийства красноярского милиционера

Как отметили в СК, убийство оставалось не раскрытым, но после долгого расследования были установлены исполнитель убийства и его пособник. Первый приговорен к 22 годам колонии строгого режима, второй — к 9 годам колонии строгого режима. Сообщается, что в ходе расследования этого дела были раскрыты другие тяжкие преступления, среди которых — покушение на убийство с использованием взрывного устройства, мошенничество в крупном размере и незаконный оборот оружия.