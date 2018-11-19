Спортсмен из Красноярского края победил на первенстве мира по ММА

Спортсмен из Красноярского края Игорь Глазков выиграл первенство мира по смешанным боевым единоборствам (ММА). Об этом сообщили в краевом министерстве спорта.

Чемпионат и первенство мира по ММА проходили в Бахрейне.

Игорь Глазков стал победителем первенства в весовой категории до 93 килограммов. В общем российские юниоры (18-20 лет) завоевали пять золотых, две серебряных и одну бронзовую медали и заняли первое место в общекомандном зачете среди 36 стран.