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Posted 19 ноября 2018, 07:35

Published 19 ноября 2018, 07:35

Modified 29 мая 2023, 09:37

Updated 29 мая 2023, 09:37

Спортсмен из Красноярского края победил на первенстве мира по ММА

19 ноября 2018, 07:35

Спортсмен из Красноярского края Игорь Глазков выиграл первенство мира по смешанным боевым единоборствам (ММА). Об этом сообщили в краевом министерстве спорта.

Чемпионат и первенство мира по ММА проходили в Бахрейне. 

Игорь Глазков стал победителем первенства в весовой категории до 93 килограммов. В общем российские юниоры (18-20 лет) завоевали пять золотых, две серебряных и одну бронзовую медали и заняли первое место в общекомандном зачете среди 36 стран. 


На чемпионате мира по ММА россияне завоевали пять золотых и одну серебряную медали и также заняли первое место в общекомандном зачете. 

#Полина Бородкина#Спорт#Новости
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