Табло, Wi-Fi и USB-порты: в «Бобровом логу» появилась «умная» остановка

Posted 22 ноября 2018, 12:20
Published 22 ноября 2018, 12:20
Modified 29 мая 2023, 09:37
Updated 29 мая 2023, 09:37
В фанпарке «Бобровый лог» появилась «умная» остановка.
Остановка имеет электронное табло, которое показывает время, дату, температуру и расписание автобусных маршрутов. Еще у остановки есть встроенный Wi-Fi, USB-порты для зарядки телефонов и кнопка вызова экстренных служб 112. Работы по подключению оборудования пока не завершены.
Похожие остановки сейчас есть около бизнес-центра «Баланс» на Маерчака, в Студгородке, на сопке, у СФУ и торгового центра на Красрабе.
фото: vk.com/krasnoyarskrf
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