Табло, Wi-Fi и USB-порты: в «Бобровом логу» появилась «умная» остановка

В фанпарке «Бобровый лог» появилась «умная» остановка.

Остановка имеет электронное табло, которое показывает время, дату, температуру и расписание автобусных маршрутов. Еще у остановки есть встроенный Wi-Fi, USB-порты для зарядки телефонов и кнопка вызова экстренных служб 112. Работы по подключению оборудования пока не завершены.