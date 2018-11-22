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Posted 22 ноября 2018, 12:20

Published 22 ноября 2018, 12:20

Modified 29 мая 2023, 09:37

Updated 29 мая 2023, 09:37

Табло, Wi-Fi и USB-порты: в «Бобровом логу» появилась «умная» остановка

22 ноября 2018, 12:20

В фанпарке «Бобровый лог» появилась «умная» остановка.

Остановка имеет электронное табло, которое показывает время, дату, температуру и расписание автобусных маршрутов. Еще у остановки есть встроенный Wi-Fi, USB-порты для зарядки телефонов и кнопка вызова экстренных служб 112. Работы по подключению оборудования пока не завершены. 

Похожие остановки сейчас есть около бизнес-центра «Баланс» на Маерчака, в Студгородке, на сопке, у СФУ и торгового центра на Красрабе. 

фото: vk.com/krasnoyarskrf

#Полина Бородкина#Город#Новости
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