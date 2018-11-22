В частном доме на севере края взорвался нагревательный котел — пострадали пятеро детей

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, детей доставили в Лесосибирскую межрайонную больницу. После осмотра троих направили на амбулаторное лечение, состояние еще двоих пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести — у них термические поражения. Сейчас решается вопрос о транспортировке детей в Красноярск.