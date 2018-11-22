В частном доме на севере края взорвался нагревательный котел — пострадали пятеро детей

Posted 22 ноября 2018, 02:48
Published 22 ноября 2018, 02:48
Modified 29 мая 2023, 09:37
Updated 29 мая 2023, 09:37
Пятеро детей пострадали в результате взрыва нагревательного котла в частном доме в поселке Новокаргино (Енисейский район). Инцидент произошел вечером 21 ноября.
Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, детей доставили в Лесосибирскую межрайонную больницу. После осмотра троих направили на амбулаторное лечение, состояние еще двоих пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести — у них термические поражения. Сейчас решается вопрос о транспортировке детей в Красноярск.
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