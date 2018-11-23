Обвиняемого по делу о пожаре в «Зимней вишне» объявили в международный розыск

Posted 23 ноября 2018, 08:02
Published 23 ноября 2018, 08:02
Modified 29 мая 2023, 09:37
Updated 29 мая 2023, 09:37
Бывший генеральный директор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский объявлен в международный розыск. Соответствующее постановление вступило в силу 23 ноября, сообщила журналистам адвокат Вишневского Нина Ревякина.
1 ноября Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении нового уголовного дела в рамках расследования пожара в ТЦ «Зимняя вишня». По данным следователей, в 2013-2014 годах генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский дал взятку в семь миллионов рублей, чтобы избежать ответственности за незаконные действия при реконструкции торгового центра. СК уточнил, что с 2016 года Вишневский проживает на территории Испании.
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