Обвиняемого по делу о пожаре в «Зимней вишне» объявили в международный розыск

1 ноября Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении нового уголовного дела в рамках расследования пожара в ТЦ «Зимняя вишня». По данным следователей, в 2013-2014 годах генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский дал взятку в семь миллионов рублей, чтобы избежать ответственности за незаконные действия при реконструкции торгового центра. СК уточнил, что с 2016 года Вишневский проживает на территории Испании.