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Posted 23 ноября 2018, 08:02

Published 23 ноября 2018, 08:02

Modified 29 мая 2023, 09:37

Updated 29 мая 2023, 09:37

Обвиняемого по делу о пожаре в «Зимней вишне» объявили в международный розыск

23 ноября 2018, 08:02

Бывший генеральный директор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский объявлен в международный розыск. Соответствующее постановление вступило в силу 23 ноября, сообщила журналистам адвокат Вишневского Нина Ревякина.

1 ноября Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении нового уголовного дела в рамках расследования пожара в ТЦ «Зимняя вишня». По данным следователей, в 2013-2014 годах генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский дал взятку в семь миллионов рублей, чтобы избежать ответственности за незаконные действия при реконструкции торгового центра. СК уточнил, что с 2016 года Вишневский проживает на территории Испании. 

  • Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 — в нем погибли 60 человек, в том числе 37 детей.  
#Нарина Георгян#Общество#Новости
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