«Утро стрелецкой казни»: в соцсетях обсуждают магазин с повешенными детскими манекенами

Красноярцы возмутились оформлением магазина детской одежды в Ленинском районе Красноярска — им не понравились висящие снаружи детские манекены.

Автор фотографии пишет, что заметил этот магазин на улице Глинки. Над снимке видно, что над входом в магазин висят детские манекены в верхней одежде.

«Когда люди — боги рекламы», — посмеялся очевидец.



Фото: instagram.com/tvk6_tv/

В комментариях под записью оценили оформление магазина и назвали тех, кто ее придумал, креативными людьми. Однако большинство пользователей раскритиковали оформление и его создателей. Они заявили, что манекены очень похожи на настоящих детей, и сравнили их с картиной Сурикова «Утро стрелецкой казни» и новым промо сериала «Игра престолов».