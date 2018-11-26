«Утро стрелецкой казни»: в соцсетях обсуждают магазин с повешенными детскими манекенами

Posted 26 ноября 2018, 07:36
Published 26 ноября 2018, 07:36
Modified 29 мая 2023, 09:37
Updated 29 мая 2023, 09:37
Красноярцы возмутились оформлением магазина детской одежды в Ленинском районе Красноярска — им не понравились висящие снаружи детские манекены.
Автор фотографии пишет, что заметил этот магазин на улице Глинки. Над снимке видно, что над входом в магазин висят детские манекены в верхней одежде.
«Когда люди — боги рекламы», — посмеялся очевидец.
В комментариях под записью оценили оформление магазина и назвали тех, кто ее придумал, креативными людьми. Однако большинство пользователей раскритиковали оформление и его создателей. Они заявили, что манекены очень похожи на настоящих детей, и сравнили их с картиной Сурикова «Утро стрелецкой казни» и новым промо сериала «Игра престолов».
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