Завтра в домах на Щорса отключат батареи ради ремонта теплосети

Ремонт длится с 12:00 26 ноября до 24:00 27 ноября. Для этого энергетики разобрали трамвайные пути на Щорса, из-за чего временно изменилась схема движения трамваем №№ 4-7. Кроме того, было ограничено движение на улице Щорса от Мичурина в сторону Пионерской правды.