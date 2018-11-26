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Posted 26 ноября 2018, 11:25

Published 26 ноября 2018, 11:25

Modified 29 мая 2023, 09:37

Updated 29 мая 2023, 09:37

Завтра в домах на Щорса отключат батареи ради ремонта теплосети

26 ноября 2018, 11:25

Завтра, 27 ноября, СГК ограничит подачу тепла в ряд домов на улице Щорса — это необходимо для срочного ремонта теплосети. В компании отмечают, что специалисты постараются максимально возможно сократить время отключения тепла.

Завтра с 10:00 до 17:00 в ближайших к трубопроводу домах ограничат подачу тепла. При этом горячее водоснабжение обещают сохранить. Тепла не будет в домах по этим адресам:

  • Щорса, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19
  • Мичурина, 33, 35, 37 (школа №49), 39, 41, 43, 45, 47 (детский сад №278), 49
  • Щербакова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 16А (дом ребенка), 21, 23А, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
  • Кутузова, 12А, 14, 16, 18, 17 (детский сад №81), 19, 20, 21, 23, 25
  • Гастелло, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
  • Павлова, 4, 4/1, 4 стр. 3, 5, 7 (больница №7), 5, 7, 9, 11, 13
  • Маяковского, 9 (школа №81)
  • Новая, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Ремонт длится с 12:00 26 ноября до 24:00 27 ноября. Для этого энергетики разобрали трамвайные пути на Щорса, из-за чего временно изменилась схема движения трамваем №№ 4-7. Кроме того, было ограничено движение на улице Щорса от Мичурина в сторону Пионерской правды.

#Сергей Ошаров#Город#Новости
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