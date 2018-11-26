Завтра в домах на Щорса отключат батареи ради ремонта теплосети

Posted 26 ноября 2018, 11:25
Published 26 ноября 2018, 11:25
Modified 29 мая 2023, 09:37
Updated 29 мая 2023, 09:37
Завтра, 27 ноября, СГК ограничит подачу тепла в ряд домов на улице Щорса — это необходимо для срочного ремонта теплосети. В компании отмечают, что специалисты постараются максимально возможно сократить время отключения тепла.
Завтра с 10:00 до 17:00 в ближайших к трубопроводу домах ограничат подачу тепла. При этом горячее водоснабжение обещают сохранить. Тепла не будет в домах по этим адресам:
Ремонт длится с 12:00 26 ноября до 24:00 27 ноября. Для этого энергетики разобрали трамвайные пути на Щорса, из-за чего временно изменилась схема движения трамваем №№ 4-7. Кроме того, было ограничено движение на улице Щорса от Мичурина в сторону Пионерской правды.
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