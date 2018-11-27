prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября 2018, 02:41

Published 27 ноября 2018, 02:41

Modified 29 мая 2023, 09:37

Updated 29 мая 2023, 09:37

На катке стадиона «Рассвет» подростки подожгли парня ради видео

27 ноября 2018, 02:41

На катке стадиона «Рассвет» подростки подожгли парня, такое видео сейчас распространяется в соцсетях.

Все произошло в минувшие выходные. На кадрах видно, как подросток обливает горючей жидкостью спину, по всей видимости, своего приятеля, и поджигает ее. Парень загорается и начинает ехать на коньках, за кадром смеются. После его начинают тушить огнетушителем, но сделать это сразу не получается. В итоге парню пришлось скинуть с себя часть одежды, на это видео обрывается. 

видео: vk.com/live_kras

Со слов очевидцев, обгоревший парень перепрыгнул через забор и убежал на коньках в неизвестном направлении. Также сообщается, что эта группа подростков регулярно хамит сотрудникам катка и конфликтует с другими посетителями. В городской полиции нам сообщили, что по данному факту организована проверка. Также установлены личности всех подростков.

#Полина Бородкина#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика