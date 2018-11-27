На катке стадиона «Рассвет» подростки подожгли парня ради видео

Posted 27 ноября 2018, 02:41
Published 27 ноября 2018, 02:41
Modified 29 мая 2023, 09:37
Updated 29 мая 2023, 09:37
На катке стадиона «Рассвет» подростки подожгли парня, такое видео сейчас распространяется в соцсетях.
Все произошло в минувшие выходные. На кадрах видно, как подросток обливает горючей жидкостью спину, по всей видимости, своего приятеля, и поджигает ее. Парень загорается и начинает ехать на коньках, за кадром смеются. После его начинают тушить огнетушителем, но сделать это сразу не получается. В итоге парню пришлось скинуть с себя часть одежды, на это видео обрывается.
видео: vk.com/live_kras
Со слов очевидцев, обгоревший парень перепрыгнул через забор и убежал на коньках в неизвестном направлении. Также сообщается, что эта группа подростков регулярно хамит сотрудникам катка и конфликтует с другими посетителями. В городской полиции нам сообщили, что по данному факту организована проверка. Также установлены личности всех подростков.
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