На катке стадиона «Рассвет» подростки подожгли парня ради видео

Все произошло в минувшие выходные. На кадрах видно, как подросток обливает горючей жидкостью спину, по всей видимости, своего приятеля, и поджигает ее. Парень загорается и начинает ехать на коньках, за кадром смеются. После его начинают тушить огнетушителем, но сделать это сразу не получается. В итоге парню пришлось скинуть с себя часть одежды, на это видео обрывается.